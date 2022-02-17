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пятница, 18 февраля 2022 14:58

Планировать чтобы успевать: 3 инструмента для планирования от украинских иллюстраторов

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Не зря говорят, что больше устаешь не от сделанного, а от несделанного. Иногда этого несделанного так много, что вообще не знаешь, с чего начать. И задачи накапливаются как снежный ком. Хорошо, что есть способы и инструменты, чтобы сделать свою жизнь более продуктивной и счастливой.

Списки дел работают

Некоторые люди жить не могут без списков. Другим сложно себя организовать и начать что-то составлять и записывать. Но составление планов действительно важно. Так вы держите все пред глазами и можете расставлять приоритеты. Но не стоит перегружать список задачами, которые вы точно не сможете выполнить.

Инструмент:

Магнитный планер на холодильник. Выберите дизайн, который вам нравится и который гармонирует с помещением. Например, планеры с Гусем от Надежной или планеры с иллюстрациями украинских дизайнеров Александра Шатохина и Марты Гожей от бренда Gifty.

На каждом планере есть:

• To-Do лист для записи важных дел, которые нужно успеть;
• расписание на неделю, чтобы ничего не забыть и не пропустить;
• блок для свободных заметок и памяток;
• трекер привычек, чтобы помочь сформировать новые полезные привычки.

Магнитный планер всегда будет перед глазами и его сложно игнорировать.

Сложное сначала

Возьмите в привычку всегда выполнять сначала самые сложные задачи. Вы почувствуете облегчение после их завершения, и это добавит вам вдохновения и продуктивности. И наоборот — сложная задача, которая маячит впереди, не дает сосредоточиться на всем остальном. Метод еще называют "съесть лягушку".

Инструмент:

Бумажный планер. Планер поможет наглядно увидеть в какие дни и что запланировано. Это может быть классический лаконичный блокнот или блокнот с перчинкой вроде планеров "Гусь Вишенка" (18+) или "Гусь организованный" от Gifty. С мини-иллюстрациями с ироничным Гусем от художницы Надежной, цветными вставками, блоками для планирования и сетом наклеек внутри. Оба планера в твердой обложке с матовой ламинацией и выборочным лаком. Внутри качественная бумага приятного молочного оттенка.

  Планер поможет наглядно увидеть в какие дни и что запланировано
Планер поможет наглядно увидеть в какие дни и что запланировано

Дневник целей

Если какое-то дело занимает слишком много времени — готовка, утренний выход из дома и так далее — попробуйте понять, почему. Возможно, проблема долгих сборов не в том, что "нечего надеть", а в прокрастинации из-за нелюбимой работы. И обновлять надо не гардероб, а жизнь.

Инструмент:

Дневник целей. Еще его называют мотивационный дневник, дневник успехов, дневник счастья. Как это работает? Когда у вас есть цель в уме, это просто идея. Но как только вы ее записываете, она становится осязаемой.

Используйте технику фрирайтинга для определения своих целей. Фрирайтинг — это тип письма в потоке сознания, когда вы просто пишете все, что приходит в голову, пока не закончатся слова. Никаких прерываний, стираний или проверок грамматики в процессе! Дневник поможет понять, что действительно важно, а от чего пора избавиться в своей жизни.

Возьмите блокнот, который будет вас вдохновлять. Например, из коллекции Inspiring от Александра Шатохина + Gifty.

  Планер поможет наглядно увидеть в какие дни и что запланировано
Планер поможет наглядно увидеть в какие дни и что запланировано

Чтобы жить эффективнее и получать желаемое вам не нужно использовать все 24 часа в сутках. Вместо этого стоит научиться применять методики, которые помогут сделать больше за короткое время. Та самая формула "работай с умом, а не до ночи".

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