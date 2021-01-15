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пятница, 15 января 2021 11:25

Петровский квартал отзывы жителей позитивно влияют на развитие жилого комплекса

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  Петровский квартал заслуженно считается одним из крупнейших жилых комплексов в Украине
Петровский квартал заслуженно считается одним из крупнейших жилых комплексов в Украине

Сегодня стало известно, что крупный застройщик NOVBUD в 2021 году планирует сдать сразу несколько новых секций в своем флагманском жилом комплексе, который расположился на территории 56 га в селе Святопетровское, что возле Софиевской Борщаговки и всего в нескольких километрах от Киева в экологически чистом районе.

Петровский квартал заслуженно считается одним из крупнейших жилых комплексов в Украине и в настоящий момент уже насчитывает более 78 домов, которые полностью построены и уже давно сданы в эксплуатацию. Сейчас здесь проживает уже более 5000 семей и их численность постоянно растет одновременно с запуском новых секций.

Кроме жилых домов, в настоящий момент здесь уже открыто более 40 кафе и магазинов, 11 разных зон для отдыха, 27 салонов красоты, 25 развивающих детских клубов, 11 медицинских учреждений, 4 спортивных клуба и 3 отделения почты и это еще не все.

Про Петровский квартал отзывы подтверждают, что многие выбирают этот ЖК из-за места расположения, удобной инфраструктуры, а также чувства безопасности, так как жилой комплекс круглосуточно охраняется, а по всему периметру расставлены видеокамеры. У ЖК есть собственные патрули и группа оперативного реагирования.

Петровский квартал станет еще больше?

NOVBUD не планирует останавливаться на достигнутом и уже в 2021 году будут достроены и введены в эксплуатацию новые секции жилья. Компания постепенно приближается к своей первоначальной цели - 130 домов и 8500 квартир с ориентировочной численностью населения в 23000 человека, что по нынешним меркам смело может претендовать на маленький город, где все всех знают и заботятся о комфорте друг друга, принимают участие в активностях и анимационных программах, которые регулярно здесь проводятся для местных жителей.

Также застройщик планирует в ближайшее время запустить торговый центр, государственный детский садик и школу, чтобы максимально закрыть потребности большинства жителей комплекса.

Петровский квартал отзывы

Те условия жизни, которые созданы и продолжают создаваться на территории ЖК никого не оставят равнодушными. Это практически город в городе, это своя экосистема со своей дружественной атмосферой уюта, доброжелательности и комфорта. Здесь соседи начинают дружить подъездами и постоянно принимают участие в разного рода активностях на свежем воздухе, зарождая новые традиции для жителей, постепенно становясь одной большой семьей. Читая отзывы о Петровском квартале от реальных жильцов, становиться понятно, что им очень нравиться жить в такой атмосфере, воспитывать детей и даже работать, не покидая пределы комплекса, потому что на территории есть все необходимое, а развитие не прекращается и по сей день.

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Дата
15
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