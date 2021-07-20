Пазлы для взрослых – альтернативный смартфону досуг

В магазине Панама есть интересные пазлы для взрослых с яркими 3D изображениями разной тематики

Рядовой человек проводит перед экраном смартфона больше трех часов в день. Мы снова и снова проверяем мессенджеры, читаем электронные книги, листаем ленту новостей. Даже во время встречи лучших друзей не можем оторваться от стеклянной поверхности телефона: зумим фото, лайкаем, пишем комментарии, если "кто-то опять не прав в интернете".

Есть ли альтернатива смартфону

Интернет-серфинг замедляет когнитивные процессы, снижает уровень внимания и концентрации, и все это влияет на мозг человека. Забыли, где припарковали авто, оставили ключ в дверях, и даже не осуществляете попытки запомнить новый номер телефона родного человека? Возможно, вам нужна дополнительная стимуляция для улучшения отдельных компетенций мозга. Тогда скорее в магазин за головоломками!

Быстрого результата можно ожидать, уменьшив время взаимодействия с телефоном. Лучшая альтернатива ему – пазлы. В магазине Панама есть интересные пазлы для взрослых с яркими 3D изображениями разной тематики: "Автомобили", "Животный мир", "Архитектура".

Пазлы – это досуг и удовольствие:

● увеличивается мотивация, повышается интерес к жизни;

● улучшается инициативность, увеличивается концентрация внимания;

● дофаминовый всплеск делает нас счастливыми, а он всегда возникает в процессе составления головоломки и предшествует конечному результату;

● готовая картинка дарит приятные ощущения удовлетворения от победы.

Головоломки стимулируют зрительно пространственные функции, включая способность восприятия, гибкость, оперативную память, скорость мышления. Они являются одним из наилучших, простых и доступных вариантов борьбы с бездеятельностью когнитивных способностей.

Как пазлы предотвращают преждевременное старение мозга

Ухудшение памяти, трудности с усвоением новой информации, снижение мотивации к выполнению обычной деятельности, трудности при принятии тех или иных решений, повышенная тревожность и страхи перед будущим – это все признаки того, что ваш мозг уставший. Перезагрузить его можно, выполняя новые для него упражнения: составлять картины из отдельных элементов, решать ребусы, рисовать, писать стихотворения, играть на музыкальных инструментах.

Развитие мелкой моторики обновляет мозг, поэтому мозаика, конструкторы – полезная альтернатива смартфону. Найдите хотя бы час в своем расписании для головоломок – и через некоторое время вы заметите позитивные изменения из-за действия этих эффективных нейростимуляторов, которые еще и выполняют функцию антидепрессантов.

Составляем картины на скорость – лайфхаки для новичков

Если вы никогда не собирали картину-головоломку, начинайте с наборов, в которых количество элементов небольшое – где-то 500-1000 шт. Самыми тяжелыми считаются картины, где много мелких деталей, а также однотонных зон. Чтобы складывать пазлы на скорость со своими друзьями, используйте следующие советы:

● переверните все детали так, чтобы цветная поверхность была сверху;

● начинайте с сортировки элементов по цвету;

● складывайте сначала рамку изображения;

● прокладывайте путь, двигаясь вниз, ряд за рядом;

● давайте себе отдохнуть, делайте перерывы, если процесс зашел в тупик.

Балуйте себя новыми наборами! Покупайте детали из дерева, картона, пластика. Чем больше будет разнообразие – тем лучше, поскольку оно положительно влияет на производительность любой деятельности, в том числе и творческой.