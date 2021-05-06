Отдых и лечение в санатории

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Разнообразные сердечно-сосудистые заболевания.

С проблемами опорно-двигательного аппарата.

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Нарушение работы жёлчного пузыря и протоков.

Хронические и острые заболевания почек.

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