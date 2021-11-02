Особенности процедуры лазерной эпиляции рук

Лазерная эпиляция имеет массу преимуществ по сравнению с другими методами борьбы с волосками

Повышенная волосатость на женских руках не является привлекательным для представителей сильного пола. Этот факт заставляет современную девушку искать способ, который поможет надолго избавиться от нежелательных волос. На сегодняшний день, самым лучшим способом является - лазерная эпиляция рук в ЭпиЛазер. Девушки мечтают, чтоб их ручки были нежными и гладкими, особенно в летний период, когда приходит пора маечек, футболок и платьев без рукавов.

Излишняя волосистость свидетельствует о принадлежности женщины к определенной расе людей, нарушения гормонального фона или наследственность. Для этого и были созданы специальные учреждения лазерной косметологии.

В чем суть лазерного удаления волос?

Процедура проводится специалистом при помощи лазера. Лазерный луч воздействует на волосяную структуру, отвечающую за его рост. В процессе обработки, эпидерма не затрагивается и не повреждается, что доказывает абсолютную безболезненность процесса. Уже после проведения первого сеанса исчезает до 30% волосяного покрова. При этом можно навсегда забыть о сыпи и раздражении, возникающие после обычного бритья.

Лазерная эпиляция имеет массу преимуществ по сравнению с менее эффективными методами борьбы с волосками. Безусловно, избавиться от волос на руках можно очень легко, просто взять и сбрить их, но после этого остается слегка заметный пушок, который со временем потемнеет и станет более жестким. Болезненная депиляция воском или электроэпилятором, приводят к появлению раздражения и покраснений. Лазерная эпиляция рук - это наиболее оптимальный вариант среди ряда других методов. Она позволит коже оставаться привлекательной довольно длительный срок.

Противопоказания

Существуют некоторые ограничения к эпиляции:

• склонность к келоидным рубцам;

• плохая свертываемость крови;

• период беременности и кормления;

• онкологические заболевания;

• аллергия на свет;

• декомпенсированная стадия сахарного диабета;

• заболевания внутренних органов;

• эпилепсия;

• наличие сердечного стимулятора;

• ослабленность иммунитета;

• КОВИД-19;

• металлические импланты.

Преимущества эпиляции рук лазером

• быстрота процедуры;

• безвредность и безопасность;

• длительный эффект;

• обладает высокой результативностью;

• доступная цена.

Для идеальной гладкости рук, нужно пройти в среднем 10 процедур лазерной эпиляции, все зависит от индивидуальных особенностей организма. Интервалы между посещениями лазерного центра рекомендуется делать 4 недели. После проведения каждого последующего сеанса, время между ними увеличивается. А спустя всего несколько месяцев можно будет забыть о нежелательных волосках на долгое время, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы.