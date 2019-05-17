Особенности получения кредита в МФО

Кредит в МФО – это возможность быстро, просто и без лишних волокит получить деньги на карту любого украинского банка.

Кто бы что ни говорил, а деньги нужны всегда. Потребительское кредитование сегодня стало популярным по причине экономического кризиса. Возможность взять взаймы позволяет решить безотлагательные проблемы, при этом далеко не каждый имеет рядом родственников и друзей, готовых помочь денежно в трудную минуту. На выручку приходят микрофинансовые организации (МФО), кредитующие обычных граждан, в то время как банки сконцентрировались на бизнес сегменте.

Достоинства МФО

Кредитные организации на рынке Украины возникли ещё в конце 2000-х, постепенно набирая ход и вытесняя банковскую сферу из ниши потребительского кредитования. На сегодняшний день МФО в Украине являются идеальным решением при необходимости получить небольшой потребительский кредит на карту (5000-15000 грн.), на непродолжительный период (до 1,5 года).

На сегодня МФО в Украине - это идеальное решение для получения небольшого потребительского кредита на карту

Среди несомненных преимуществ такого кредитования:

• онлайн процедура оформления;

• простота и скорость оформления;

• минимальные требования;

• возможность получить деньги на банковскую карту.

Эти тезисы весьма контрастируют с многодневным ожиданием получения кредита в банке. Люди устали от бюрократии и ненужных волокит. Сегодня МФО полностью удовлетворяют потребности заёмщика, позволяя получить кредит на карту без залога, поручительств и кредитной истории. Позволяют оформить заявку удалённо, максимально быстро (до 20 мин.) и просто (из документов - лишь наличие паспорта и ИНН, подтверждающих украинское гражданство).

Процедура получения онлайн займа

Сегодня на рынке работают множество МФО, каждая со своими особенностями организации процесса. Классическая картина онлайн кредитования выглядит следующим образом:

1. Следует зайти на сайт МФО.

2. На сайте заполняется заявка с указанием минимальных личных данных – паспорт, ИНН, карта банка.

3. Иногда отдельно создаётся профиль заёмщика. Обычно это происходит одновременно и автоматически при утверждении заявки.

4. После заполнения заявки она высылается на рассмотрение.

5. Ответ приходит в течение 10-15 минут на электронную почту или на созданный профиль.

После утверждения заявки на получение кредита есть 2 варианта. Либо система автоматически зачисляет сумму на карту заёмщика, либо заёмщик отправляется в ближайшее отделение МФО для подписания всех документов и получения своих денег.