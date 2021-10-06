ООН приглашает на выставку "Восток-Экспо — 2021"

ПРООН, в рамках Программы ООН по восстановлению и построению мира, приглашает на бизнес-выставку "Восток-Экспо — 2021", которая состоится 13–14 октября 2021 года в Киеве.

Фото: Flickr ПРООН Україна

Цель мероприятия

"Восток-Экспо — 2021" нацелена на расширение рынков сбыта и установление новых деловых связей среди предпринимателей. Около 100 компаний из Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей представят свою продукцию на выставочных стендах, в частности товары пищевой промышленности, текстиль, керамику, а также соляные изделия, сувенирные изделия, IT-разработки, инженерное оборудование, 3D-принтеры и т. д.

Когда?

Проведение мероприятия запланировано на 13–14 октября 2021 года в Киеве в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Выставка состоится в помещении Торгово-промышленной палаты Украины (Киев, ул. Большая Житомирская, 33).

Фото: Flickr ПРООН Україна

Что?

Ярмарка. В рамках "Восток-Экспо — 2021" будет проводиться ярмарка, где все участники выставки смогут реализовать свою продукцию посетителям. Предусмотрена онлайн-трансляция на странице ПРООН в Украине в Facebook, YouTube и на сайте мероприятия.

Онлайн-выставка. В разделе "Онлайн-выставка" на сайте "Схід-Експо" и на сайте "Дія.Бізнес" размещены профили почти 150 предприятий. В каждом профиле содержится короткая текстовая информация о компании, фотоматериалы и видеопрезентация предприятия. Также на указанных сайтах на протяжении двух дней будет проходить трансляция выставки онлайн.

Панельные дискуссии. Представители министерств, руководство областей, лидеры громад, эксперты и местные предприниматели будут обсуждать экономическое восстановление и инвестиционные возможности на Востоке и Юге Украины.

"Восток-Экспо — 2021" реализуется в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины, Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областными государственными администрациями, Донецкой областной торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Украины. Мероприятие организовано в рамках Программы ООН по восстановлению и построению мира при финансовой поддержке Европейского Союза и Посольства США в Украине.

В 2017–2019 годах "Восток-Экспо" проводился в Краматорске, Северодонецке, Киеве (дважды) и Львове. В 2020 году в связи с карантинными ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, мероприятие было организовано онлайн в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины. Всего выставку посетили более 10 000 людей, а 260 компаний местных производителей представили свою продукцию. По итогам мероприятия 70% участников установили деловые контакты с новыми партнерами.

Карантинные мероприятия

С целью защиты здоровья участников и посетителей, организаторы примут необходимые меры против распространения пандемии COVID-19 во время проведения выставки, в частности:

- бесконтактный температурный скрининг всех участников и посетителей;

- наличие индивидуальной защиты (маски, перчатки) и обеспечение антисептиками участников и посетителей;

- обеспечение одновременного пребывания участников и посетителей мероприятия из расчета не более одного человека на 4м2 помещения;

- дезинфекция поверхностей, общественных и служебных зон на протяжении времени проведения выставки.

В случае усиления карантинных мероприятий со стороны правительства, организаторы сохраняют за собой право перенести выставку на другие даты.

Фото: Flickr ПРООН Україна

Для справки Программу ООН по восстановлению и построению мира реализуют четыре агентства ООН: Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Программу поддерживают двенадцать международных партнеров: Европейский Союз (ЕС), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Посольство США в Украине, а также правительства Дании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Швейцарии, Швеции и Японии. Для запросов СМИ Влада Соловьёва, специалист по коммуникациям, Программа ООН по восстановлению и развитию мира, [email protected] или +380 95 529 4240.