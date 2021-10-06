ООН приглашает на выставку "Восток-Экспо — 2021"

 
Ексклюзивы
1/5
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требуют отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требуют отставки руководства
Просмотров: 279
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Просмотров: 936
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1098
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 954
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 639
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
Просмотров: 612
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 999
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 603
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2718
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1548
Фото
Все фото
3
3
3
13
3
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 675
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2007
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 486
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8496
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
05 октября 2021
1 Просмотров: 369
Мовний бар'єр
У березні цьогоріч Андрій Шевченко, тодішній головний тренер збірної України з футболу, провів пресконференцію. Почав її несподівано. ...
среда, 06 октября 2021 14:54

ООН приглашает на выставку "Восток-Экспо — 2021"

1 Комментировать

ПРООН, в рамках Программы ООН по восстановлению и построению мира, приглашает на бизнес-выставку "Восток-Экспо — 2021", которая состоится 13–14 октября 2021 года в Киеве.

  Фото: Flickr ПРООН Україна
Фото: Flickr ПРООН Україна

Цель мероприятия

"Восток-Экспо — 2021" нацелена на расширение рынков сбыта и установление новых деловых связей среди предпринимателей. Около 100 компаний из Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей представят свою продукцию на выставочных стендах, в частности товары пищевой промышленности, текстиль, керамику, а также соляные изделия, сувенирные изделия, IT-разработки, инженерное оборудование, 3D-принтеры и т. д.

Когда?

Проведение мероприятия запланировано на 13–14 октября 2021 года в Киеве в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Выставка состоится в помещении Торгово-промышленной палаты Украины (Киев, ул. Большая Житомирская, 33).

  Фото: Flickr ПРООН Україна
Фото: Flickr ПРООН Україна

Что?

Ярмарка. В рамках "Восток-Экспо — 2021" будет проводиться ярмарка, где все участники выставки смогут реализовать свою продукцию посетителям. Предусмотрена онлайн-трансляция на странице ПРООН в Украине в Facebook, YouTube и на сайте мероприятия.

Онлайн-выставка. В разделе "Онлайн-выставка" на сайте "Схід-Експо" и на сайте "Дія.Бізнес" размещены профили почти 150 предприятий. В каждом профиле содержится короткая текстовая информация о компании, фотоматериалы и видеопрезентация предприятия. Также на указанных сайтах на протяжении двух дней будет проходить трансляция выставки онлайн.

Панельные дискуссии. Представители министерств, руководство областей, лидеры громад, эксперты и местные предприниматели будут обсуждать экономическое восстановление и инвестиционные возможности на Востоке и Юге Украины.

"Восток-Экспо — 2021" реализуется в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины, Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областными государственными администрациями, Донецкой областной торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Украины. Мероприятие организовано в рамках Программы ООН по восстановлению и построению мира при финансовой поддержке Европейского Союза и Посольства США в Украине.

В 2017–2019 годах "Восток-Экспо" проводился в Краматорске, Северодонецке, Киеве (дважды) и Львове. В 2020 году в связи с карантинными ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, мероприятие было организовано онлайн в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины. Всего выставку посетили более 10 000 людей, а 260 компаний местных производителей представили свою продукцию. По итогам мероприятия 70% участников установили деловые контакты с новыми партнерами.

Карантинные мероприятия

С целью защиты здоровья участников и посетителей, организаторы примут необходимые меры против распространения пандемии COVID-19 во время проведения выставки, в частности:

- бесконтактный температурный скрининг всех участников и посетителей;
- наличие индивидуальной защиты (маски, перчатки) и обеспечение антисептиками участников и посетителей;
- обеспечение одновременного пребывания участников и посетителей мероприятия из расчета не более одного человека на 4м2 помещения;
- дезинфекция поверхностей, общественных и служебных зон на протяжении времени проведения выставки.

В случае усиления карантинных мероприятий со стороны правительства, организаторы сохраняют за собой право перенести выставку на другие даты.

  Фото: Flickr ПРООН Україна
Фото: Flickr ПРООН Україна
Для справки

Программу ООН по восстановлению и построению мира реализуют четыре агентства ООН: Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Программу поддерживают двенадцать международных партнеров: Европейский Союз (ЕС), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Посольство США в Украине, а также правительства Дании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Швейцарии, Швеции и Японии.

Для запросов СМИ

Влада Соловьёва, специалист по коммуникациям, Программа ООН по восстановлению и развитию мира, [email protected] или +380 95 529 4240.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ООН приглашает на выставку "Восток-Экспо — 2021"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
октября

Первых грабителей поезда линчевали

Египтяне и сирийцы напали на Израиль

Самое читаемое
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
9
 Просмотров: 6687
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
11
 Просмотров: 5436
&quot;Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па&quot; – Кошевой рассказал, общается ли с луганскими друзьями
"Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па" – Кошевой рассказал, общается ли с луганскими друзьями
5
 Просмотров: 4635
Вслед за соцсетями по всему миру &quot;упали&quot; и другие сервисы
Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы Просмотров: 4329
В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца
В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца
5
 Просмотров: 2673
Новости компаний
Выбирать свежее и вкусное мясо надо только у опытного производителя
Выбирать свежее и вкусное мясо надо только у опытного производителя
Как выбрать домен для сайта и почему это важно?
Как выбрать домен для сайта и почему это важно?
Доверие - определяет продажи
Доверие - определяет продажи
Кровать для малыша: какую лучше выбрать?
Кровать для малыша: какую лучше выбрать?
Маленькая кухня — как выиграть войну за сантиметры
Маленькая кухня — как выиграть войну за сантиметры
Больше всего комментируют
2
Разумкова удалили из чата "слуг"
1
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1
Мовний бар'єр
1
В Раде предлагают наложить санкции на Коломойского
1
Убийство полицейского: арестованный подросток открещивается от преступления
Голосов: 76
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть