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четверг, 09 января 2020 15:28

Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВ

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Наши граждане привыкли смотреть спутниковые каналы Украины бесплатно, но в ближайшем будущем это будет невозможно из-за их кодировки. Уже в январе для того, чтобы смотреть в прямом эфире привычные передачи ТВ-каналов, придется вносить ежемесячную абонплату. Однако есть и другой вариант – Ланет.TV – официальный телевизионный оператор Украины.

  Ланет.TV – официальный телевизионный оператор Украины
Ланет.TV – официальный телевизионный оператор Украины

Новости спутниковых каналов в Украине

Владельцы медиагрупп приняли решение перейти на платное ТВ с целью улучшения качества контента и борьбы с пиратством. Для Европы это привычный формат, и совсем скоро мы также сможем оценить все преимущества платных ТВ-каналов. Как это осуществляется практически? Кодирование спутникового сигнала не позволяет найти новые частоты украинских каналов, и для доступа к ним необходимо использовать специальный декодер. Провайдеры спутникового телевидения в Украине уже сейчас призывают готовиться к новому формату. Однако есть и другой вариант – смотреть каналы ТВ онлайн.

Нет сигнала на спутнике, что делать? Таким вопросом многие начинают задаваться уже сейчас из-за веерных отключений каналов Украины. Конечно, можно попытаться найти оставшиеся незаблокированными частоты спутниковых каналов 2019, но вероятность успеха невысока. Для того, чтобы получить доступ к новым параметрам спутникового ТВ, необходимо купить декодер, самостоятельно или с помощью мастера настроить его и подключить саму услугу. Альтернатива – воспользоваться интернет-телевидением.

  Ланет.TV – официальный телевизионный оператор Украины
Ланет.TV – официальный телевизионный оператор Украины

Как смотреть ТВ через Интернет

Интернет ТВ в последние годы буквально захватил внимание телезрителей. Благодаря подключению IPTV украинские каналы доступны на любом устройстве: телевизоре, ноутбуке и даже смартфоне. Это оптимальный выбор для любителей высокого качества, так как в данном случае трансляция канала происходит по протоколу IP, что обеспечивает хорошее четкое изображение, без зависаний, в максимально доступном качестве. Достаточно установить соответствующее приложение на приставку или смарт-телевизор, чтобы смотреть телевидение онлайн.

Сервис, который предлагает известный украинский провайдер Сеть Ланет, позволит вам смотреть в прямом эфире каналы ТВ онлайн, пользуясь широким спектром преимуществ:

1. Множество каналов, помимо украинских, в ТВ-пакетах на выбор.
2. Функции записи, перемотки и паузы.
3. Выгодная система бонусов.
4. Удобство и простота в использовании.

Официальный телевизионный оператор Ланет.TV предоставляет широкий выбор каналов спутникового ТВ онлайн в лучшем качестве, а также обратную связь и помощь специалистов. Вы сможете смотреть онлайн СТБ, 1+1, Новый канал, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО ТV и другие с интерактивным сервисом Ланет.TV.

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09
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