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пятница, 30 апреля 2021 18:01

Обзор моделей Converse Chuck Taylor 70
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Конверс Чак Тейлор 70 – обновленная классика, усовершенствованная модель культовых All Star из 70х годов. Эту технологию, как правило, используют только во время производства лимитированных коллекций. При этом кеды делают в разных вариациях: высокие и низкие, дизайн с буквами, ляпами краски, вышивкой, сердцами, в черных, белых и других ярких и матовых цветах.

Но остается вопрос: какая самая популярная модель кедов Converse в 2021 году? Мы спросили об этом официального реселлера в Украине и вот что он ответил

converse.in.ua "Спасибо за вопрос, мы всегда с радостью отвечаем. Самая популярная модель из линейки Chuck 70 в 2020-2021 годах безусловно 162050C".

Что ж, тут сложно поспорить. Это черные высокие винтажные конверсы в классическом дизайне, с вентиляционными отверстиями сбоку и фирменной звездой в белом круге. Они должны быть в гардеробе каждого человека, ведущего активный образ жизни.

  Оригинальные Сonverse для демисезона – это комфорт и привлекательный внешний вид
Оригинальные Сonverse для демисезона – это комфорт и привлекательный внешний вид

Кроме этой актуальной во все времена модели, есть другие кеды черного цвета, и не только высокие. Вот некоторые интересные:

• Converse x Comme Des Garcons PLAY Chuck 70 Black High 150204C с милым, будто бы рисованным вручную маркером сердечком и контрастной белой прошивкой придется по вкусу девушкам, любящим минимализм.
• Converse Digital Terrain Chuck Taylor All Star CX High Top 170138C – космическая модель с прозрачно-зеленой подошвой из пеноматериала CX и цветными акцентами.
• Converse Archive Paint Splatter Chuck 70 Hi 170801C имеют черную основную ткань, но невероятно удивительны украшениями – множество разноцветных брызг краски. Такая модель подойдет под образ любого цвета.

  Оригинальные Сonverse для демисезона – это комфорт и привлекательный внешний вид
Оригинальные Сonverse для демисезона – это комфорт и привлекательный внешний вид
  Оригинальные Сonverse для демисезона – это комфорт и привлекательный внешний вид
Оригинальные Сonverse для демисезона – это комфорт и привлекательный внешний вид

Для любителей классического дизайна есть однотонные Converse Chuck Taylor 70 low в белом, бежевом, розовом, горчичном, глубоком темно-зеленом цветах.

  Оригинальные Сonverse для демисезона – это комфорт и привлекательный внешний вид
Оригинальные Сonverse для демисезона – это комфорт и привлекательный внешний вид
  Оригинальные Сonverse для демисезона – это комфорт и привлекательный внешний вид
Оригинальные Сonverse для демисезона – это комфорт и привлекательный внешний вид
  Оригинальные Сonverse для демисезона – это комфорт и привлекательный внешний вид
Оригинальные Сonverse для демисезона – это комфорт и привлекательный внешний вид

Кеды Сonverse Сhuck Taylor 70 high на converse.in.ua также в разных цветовых решениях: белые, лимонные, зеленые, горчичные, красные, ментоловые, свето-джинсовые, бирюза. С рисунками, буквами и просто однотонные – вы сможете выбрать модель для любого повода!

Особенности конверсов Chuck Taylor 70

Стоит выделить, чем отличается линейка 70 от других:

1. Парусина (ткань для верха обуви) – более плотная.
2. Подошва выше на 5 мм.
3. Резина для подошвы во многих креативных моделях не плотного белого цвета, а молочного, глянцевая.
4. В месте сгиба ноги подкладка усилена.

Выбирайте оригинальные Сonverse для демисезона – комфорт и привлекательный внешний вид вас точно порадуют. Выделяйтесь, будьте всегда на высоте!

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