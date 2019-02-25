Обучение без стресса: почему стоит выбрать дистанционное образование

Качеством традиционного школьного образования недоволен каждый второй украинец, свидетельствуют результаты социологической группы "Рейтинг". Поэтому современные родители все чаще задумываются о дистанционном обучении.

Еще несколько лет назад школьный урок в любимой пижаме на комфортном диване казался чем-то нереальным. Сегодня такую возможность предлагает дистанционная школа Оптима - первая школа в Украине, которая получила лицензию от министерства образования на ведение образовательной деятельности без привязки к очной школы.

Школа Оптима - первая школа в Украине, которая получила лицензию от министерства образования на ведение образовательной деятельности без привязки к очной школе

В дистанционной школе "Оптима" можно получать образование с первого по одиннадцатый класс, пройти обучение учеником, экстерном или супер экстерном (два класса за один учебный год). В школе "Оптима" есть расписание, учитель, регулярный контроль знаний через тесты, учебные и творческие задачи. А также профессиональная подготовка к ЗНО и ДПА. При этом ребенку не нужно посещать школу. Он сам выбирает комфортный темп обучения.

"Все уроки авторские. Преподаватели разрабатывают материал так, чтобы урок был понятным и доступным для ребенка. В уроках есть вложения Bristar и mozaBook, аудио, видео приложения. Общение с учителем осуществляется через Интернет: скайп, онлайн чат, электронную почту и тому подобное, - рассказывает генеральный директор школы "Оптима" Мария Милецкая. - По каждому предмету есть консультации, которые проходят онлайн. Ребенок может задать учителю вопрос и получить компетентный ответ. Тоже самое происходит и на экстернате, никаких посещений школы или нагрузки на родителей с расписанием или организацией обучения ребенка, школа все нагрузки берет на себя." Каждые две недели родители получают полный отчет об успеваемости ребенка.

"Если ученик едет за границу на определенное время, например с родителями в командировку или работать самостоятельно, классный руководитель делает для него личный расклад, обучение можно продолжить за рубежом. ДПА в 4 и 9 классах сдается дистанционно, а ЗНО, по желанию учащегося, по месту жительства ученика. Приезжать в школу нет необходимости. Поэтому обучение эффективно во время путешествий как для детей, так и для родителей, проживающих или работающих в другой стране.

Школа Оптима - первая школа в Украине, которая получила лицензию от министерства образования на ведение образовательной деятельности без привязки к очной школе

Важно, что обучение в школе "Оптима" не ограничивается только образовательным процессом. Ученики встречаются на организованных школой "Оптима" культурно-познавательных мероприятиях, проводить свободное время вместе. Путешествуют по миру и общаются через Интернет с помощью постоянного партнера туроператора "Оптима".

Поэтому каждый ОПТИМист чувствует себя частью многогранного живого организма школьного сообщества.