Нужно ли распечатывать электронное ОСАГО

Паспорт, водительские права, пенсионный - все эти документы можно хранить на своем смартфоне. Обязательно ли распечатывать полис ОСАГО, или автостраховка в электронном виде также считается официальным документом? В этом помогли разобраться эксперты финансового портала Finance.ua. Команда сайта недавно выпустила каталог подбора страховок ОСАГО, где пользователь может приобрести полис не выходя из дома.

Что такое электронное ОСАГО

ОСАГО - это страховка, которая покрывает все затраты со стороны виновника ДТП.

В марте 2019 года Кабинет Министров Украины вынес приказ о позволении хранения страховки в гаджетах. Такой вариант представления документа был признан законным - водителю не обязательно распечатывать полис ОСАГО. В случае ДТП, виновник аварии показывает полиции страховку в электронном виде, а сотрудник проверяет подлинность с помощью базы данных МТСБУ.

Водитель также может ездить с распечатанным полисом ОСАГО, но цифровой вариант более удобен в использовании.

Как распечатать электронный полис ОСАГО по номеру? Процедура простая, но занимает время, так как нужно:

• скачать номер страховки через личный кабинет компании;

• распечатать бланк;

• сделать пару копий и положить в бардачок авто.

Ездить с распечатанным полисом ОСАГО - не самый надежный вариант: бумажная распечатка изнашивается или вовсе оказывается не под рукой.

Преимущества страховки в электронном виде

ОСАГО в смартфоне - современный выбор для водителей. Оформление страховки онлайн занимает несколько минут. Пользователь может купить электронный полис ОСАГО по номеру имея доступ в интернет:

• заполнить нужные данные на сайте компании;

• оплатить услуги картой;

• подтвердить получение через СМС;

• сохранить страховку через почту.

Автостраховка считается официальным документом с момента подписания договора и оплаты услуги.