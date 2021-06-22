Нужно ли распечатывать электронное ОСАГО

 
Ексклюзивы
1/5
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 225
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 405
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Просмотров: 936
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 846
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1485
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2466
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3519
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 216
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 999
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 900
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 900
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 216
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 846
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 756
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 918
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
22 июня 2021
Просмотров: 81
Ребров – не Луческу
Рік тому власники "Динамо" брати Суркіси затролили колегу з "Шахтаря" Ріната Ахметова. Запросили у столичну команду Мірча Луческу – історичного ...
вторник, 22 июня 2021 20:09

Нужно ли распечатывать электронное ОСАГО

  Комментировать
Нужно ли распечатывать электронное ОСАГО

Паспорт, водительские права, пенсионный - все эти документы можно хранить на своем смартфоне. Обязательно ли распечатывать полис ОСАГО, или автостраховка в электронном виде также считается официальным документом? В этом помогли разобраться эксперты финансового портала Finance.ua. Команда сайта недавно выпустила каталог подбора страховок ОСАГО, где пользователь может приобрести полис не выходя из дома.

Что такое электронное ОСАГО

ОСАГО - это страховка, которая покрывает все затраты со стороны виновника ДТП.

В марте 2019 года Кабинет Министров Украины вынес приказ о позволении хранения страховки в гаджетах. Такой вариант представления документа был признан законным - водителю не обязательно распечатывать полис ОСАГО. В случае ДТП, виновник аварии показывает полиции страховку в электронном виде, а сотрудник проверяет подлинность с помощью базы данных МТСБУ.

Водитель также может ездить с распечатанным полисом ОСАГО, но цифровой вариант более удобен в использовании.

Как распечатать электронный полис ОСАГО по номеру? Процедура простая, но занимает время, так как нужно:

• скачать номер страховки через личный кабинет компании;

• распечатать бланк;

• сделать пару копий и положить в бардачок авто.

Ездить с распечатанным полисом ОСАГО - не самый надежный вариант: бумажная распечатка изнашивается или вовсе оказывается не под рукой.

Преимущества страховки в электронном виде

ОСАГО в смартфоне - современный выбор для водителей. Оформление страховки онлайн занимает несколько минут. Пользователь может купить электронный полис ОСАГО по номеру имея доступ в интернет:

• заполнить нужные данные на сайте компании;

• оплатить услуги картой;

• подтвердить получение через СМС;

• сохранить страховку через почту.

Автостраховка считается официальным документом с момента подписания договора и оплаты услуги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нужно ли распечатывать электронное ОСАГО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июня

Завершилось формирование подразделений КОРД - фото

80 лет назад началась немецко-советская война - фото

Византийский император согласился уплатить выкуп Киеву

Марадона обокрал Англию "божьей рукой"

Начали расстрелы заключенных

Ветерана АТО зарезали в центре Киева

Самое читаемое
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 12394
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 12276
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 5787
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4
 Просмотров: 5355
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 4554
Новости компаний
Кальян Amy Deluxe – выбор №1 среди покупателей
Кальян Amy Deluxe – выбор №1 среди покупателей
Преимущества готовых гарнитуров для кухни
Преимущества готовых гарнитуров для кухни
Как сделать простую клумбу для цветов?
Как сделать простую клумбу для цветов?
Они" живые "и очень стильные" – какие игрушки лучше покупать детям
Они" живые "и очень стильные" – какие игрушки лучше покупать детям
Почему блок питания перестал заряжать ноутбук?
Почему блок питания перестал заряжать ноутбук?
Больше всего комментируют
4
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
Америка заморозила военную помощь Украине - что о нас пишет мировая пресса
1
Мэр Мариуполя хочет установить над городом "Железный купол" за деньги США
Голосов: 671
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть