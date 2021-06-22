Нужно ли распечатывать электронное ОСАГО

Паспорт, водительские права, пенсионный - все эти документы можно хранить на своем смартфоне. Обязательно ли распечатывать полис ОСАГО, или автостраховка в электронном виде также считается официальным документом? В этом помогли разобраться эксперты финансового портала Finance.ua. Команда сайта недавно выпустила каталог подбора страховок ОСАГО, где пользователь может приобрести полис не выходя из дома.
Что такое электронное ОСАГО
ОСАГО - это страховка, которая покрывает все затраты со стороны виновника ДТП.
В марте 2019 года Кабинет Министров Украины вынес приказ о позволении хранения страховки в гаджетах. Такой вариант представления документа был признан законным - водителю не обязательно распечатывать полис ОСАГО. В случае ДТП, виновник аварии показывает полиции страховку в электронном виде, а сотрудник проверяет подлинность с помощью базы данных МТСБУ.
Водитель также может ездить с распечатанным полисом ОСАГО, но цифровой вариант более удобен в использовании.
Как распечатать электронный полис ОСАГО по номеру? Процедура простая, но занимает время, так как нужно:
• скачать номер страховки через личный кабинет компании;
• распечатать бланк;
• сделать пару копий и положить в бардачок авто.
Ездить с распечатанным полисом ОСАГО - не самый надежный вариант: бумажная распечатка изнашивается или вовсе оказывается не под рукой.
Преимущества страховки в электронном виде
ОСАГО в смартфоне - современный выбор для водителей. Оформление страховки онлайн занимает несколько минут. Пользователь может купить электронный полис ОСАГО по номеру имея доступ в интернет:
• заполнить нужные данные на сайте компании;
• оплатить услуги картой;
• подтвердить получение через СМС;
• сохранить страховку через почту.
Автостраховка считается официальным документом с момента подписания договора и оплаты услуги.
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