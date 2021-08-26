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понедельник, 13 сентября 2021 13:15

Новый TikTok-тренд ухода за кожей — жидкий хлорофилл

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В последнее время в TikTok на пике популярности находится новый велнес-тренд – прием зеленой жидкости для очищения кожи. Чудодейственным средством стал жидкий хлорофилл. Огромный спрос на данный препарат объясняется его эффективностью. Жидкий хлорофилл богат витаминами, обладает антиоксидантными свойствами. Благодаря различным достоинствам чудо-средства оно быстро разлетается с полок интернет-магазинов. Люди интересуются, что собой представляет хлорофилл, в чем его польза, как принимать и есть ли противопоказания.

  Жидкий хлорофилл богатый витаминами
Жидкий хлорофилл богатый витаминами

Что такое хлорофилл?

Зеленый пигмент, вырабатываемый растениями и водорослями, придающий им зеленый цвет, – это и есть хлорофилл. Он играет важную роль в фотосинтезе, когда энергия солнечного света превращается в химическую энергию. Производная хлорофилла – хлорофиллин. Состоит из солей меди и натрия, относится к соединениям, растворимым в воде. Сам хлорофилл относится к жирорастворимым веществам.

Данный пигмент нейтрализует свободные радикалы. Способствует очищению организма от шлаков и токсинов. Поэтому его применяют как внутренний дезодоратор. Содержит в себе калий, кальций, магний, железо, фолиевую кислоту. А также витамины А, С, Е, К. Природными источниками хлорофилла являются шпинат, салат, петрушка, ростки пшеницы и т.д.

Хлорофилл активно используется в качестве пищевой добавки (чаще всего в жидком виде). Это обусловлено рядом его полезных свойств.

Зеленая польза для организма

Множеством полезных качеств хлорофилла объясняется его востребованность у многочисленных пользователей. Положительные свойства следующие:

• очищает организм;
• улучшает качество кожного покрова;
• нормализует pH-баланс, стимулируя выработку коллагена;
• благотворно влияет на иммунную систему;
• ускоряет регенерацию тканей, способствуя заживлению ушибов, порезов, язвенных образований;
• стимулирует кроветворение, поддерживая требуемую выработку кровяных телец;
• снижает чувство голода и вес;
• помогает в лечении онкозаболеваний, кандидоза;
• улучшает здоровье ЖКТ и дыхательной системы.

Вдобавок огромный плюс пищевой добавки в том, что она является натуральным внутренним дезодорантом. После ее приема потливость уменьшается, а неприятные запахи исчезают.

Рекомендуется принимать хлорофилл разбавленным водой. Перед использованием следует продукт хорошо встряхнуть. После вскрытия упаковки биодобавка должна храниться в холодильнике. Внимательно читайте инструкцию к препарату.

Если вас интересуют полезные для здоровья dobavki, оформляйте заказ в интернет-магазине уже сегодня. Принимайте жидкий хлорофилл для достижения положительных результатов. Будьте осознанными по отношению к своему организму.

  Прием зеленой жидкости для очистки кожи
Прием зеленой жидкости для очистки кожи

Противопоказания

Хлорофилл рекомендуется принимать только взрослым. Поэтому его нужно хранить в недоступном для детей месте. В период беременности, кормления грудью, при наличии каких-то недугов или в период приема лекарств необходимо проконсультироваться с врачом прежде, чем принимать жидкий хлорофилл. При передозировке бывают тошнота, рвота, диарея. Возможна индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

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