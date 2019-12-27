Нет компании на Новый год: что делать?

Как организовать онлайн-знакомство перед Новым годом?

Обычно Новый год встречают с семьей или в большой компании. Но бывает и так, что маячит перспектива встретить "главную ночь в году" в одиночестве. Не хотите этого? Рекомендуем отправиться на сайты знакомств для поиска интересной компании.

Как организовать онлайн-знакомство перед Новым годом?

• Зарегистрируйтесь на сайте для знакомств в Украине UkrDate.

• Заполните анкету. Укажите реальный возраст, род занятий, цели знакомства. Все это нужно, чтобы система предложила людей со схожими параметрами. Так проще найти человека, с которым будет интересно.

• Уточните цель. Понятно, что вы желаете познакомиться, но важно дать понять, что новогоднюю ночь вы хотите провести в компании человека, которого ищете. Это сузит круг поиска, но оставит только "целевую аудиторию".

• Добавьте реальную фотографию, сделанную недавно. У вас и так мало времени на выяснения, кто и как реально выглядит, поэтому пропустите пункт необязательной конфиденциальности. Когда знакомство состоится, можете удалить фото при желании.

• Выделяйтесь на фоне других пользователей сайта знакомств. Это возможно благодаря интересному приветствию с нацеленностью на встречу до Нового года или непосредственно в ночь.

• Возможно, вам обоим будет комфортно увидеться в 00:00 с 31 декабря на 1 января возле главной елки вашего города. Очень романтично и тактично по отношению к новому знакомому. А дальше уже можно решить, что делать и куда отправиться.

• Будьте дружелюбны. Никто не желает встречать Новый год в компании хмурого и вечно недовольного человека.

• Делайте комплименты, но не переусердствуйте. Искусственная лесть всегда чувствуется. Старайтесь разглядеть человека и его реальные достоинства.

• Если в процессе общения видите, что человек проявляет мало инициативы, заканчивайте разговор и пишите другому. Как это понять? Чаще всего это выражается в односложных ответах на вопросы и неохотном диалоге. Например, вы написали человеку три сообщения, а он - одно, и при этом между ответами делает большие паузы в несколько часов. Реально заинтересованные в знакомстве люди активно поддерживают разговор.

• Не зовите сразу к себе домой. Это может выглядеть подозрительно. Постарайтесь хорошо узнать человека, встретиться с ним на кофе до новогодней ночи, чтобы убедиться, что вам будет вместе комфортно.

Всегда где-то в другом конце города есть человек, который так же, как и вы, хочет общаться и провести Новый год в компании интересного собеседника. Действуйте, ведь под Новый год случаются самые неожиданные истории!