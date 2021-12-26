Натуральная косметика — лучший подарок на Новый Год

Близятся праздники, и каждый сейчас занят поиском подарков для своих друзей и близких. Иногда это может оказаться достаточно сложным занятием, ведь хочется подарить что-нибудь оригинальное и, вместе с тем, полезное. Один из вариантов, который подойдет в качестве подарка любой девушке — натуральная косметика.

Уходовая косметика на подарок — хороший выбор по нескольким причинам:

1. Она практичная и всегда пригодится, вне зависимости от возраста и состояния кожи.

2. Подарочные наборы косметики зачастую уже красиво упакованы, вам не придется думать об упаковке и тратить на нее дополнительные деньги.

3. Купить натуральную косметику можно онлайн, прямо со своего телефона или ПК.

4. Если грамотно подобрать средства, можно удивить девушку своей внимательностью и пониманием актуальных проблем в уходе.

Как выбрать натуральную косметику на подарок?

Чтобы составить подарочный набор, совсем необязательно разбираться в тонкостях ухода за кожей лица или самостоятельно подбирать средства. Многие интернет-магазины уходовой косметики уже сделали это за вас, создав специальные подарочные наборы. Вам необходимо только подобрать тот, который лучше всего подойдет одаряемой.

Чтобы понять, какая именно косметика станет наиболее актуальной, можно попробовать разобраться в типах кожи:

● нормальной и сухой коже подойдут увлажняющие и питающие средства;

● жирной и комбинированной коже требуется косметика, которая отрегулирует выделение себума — матирующие средства;

● для проблемной кожи необходимы средства с противовоспалительными компонентами.

Если вы боитесь не угадать с типом кожи, всегда можно подарить косметику для тела, волос, крем для рук или бальзам для губ. Это универсальные средства, которые подойдут всем.

В чем преимущества натуральной косметики?

Уходовая косметика на основе натуральных компонентов выигрывает у синтетической сразу по нескольким пунктам:

● отсутствие жестких веществ делает ее безопасной и не вызывает побочных эффектов;

● натуральные составляющие лучше воспринимаются кожей и быстрее оказывают положительное действие;

● даже при регулярном использовании таких косметических средств у кожи не возникает "привыкание" — эффект будет сохраняться;

● растительные компоненты обладают накопительным эффектом;

● производители натуральной косметики стремятся сделать ее изготовление "зеленым", сокращая количество вредных выбросов в атмосферу.

Покупайте подарочные наборы натуральной уходовой косметики, чтобы сделать по-настоящему полезный и приятный подарок!