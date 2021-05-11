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среда, 26 мая 2021 10:00

Мужская одежда: составляем трендовые образы

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Мужская одежда: составляем трендовые образы

Гардероб у мужчин не такой разнообразный, как у женщин. Но мужская одежда — очень универсальная. Расскажем о топ образах текущего сезона в разных стилях.

1. Сasual — лаконичный, монохромный и мегастильный total look от BOSS. Вам понадобится футболка-поло, джинсы и кроссовки в серых тонах. Отличным дополнением станут солнцезащитные очки и наручные часы. Босс отличается классическим стилем, но создавать изделия под кэжуал у него тоже получается.

2. Streetstyle look от Levi's. В ассортименте есть много денима, футболок и свитшотов, но мы остановились на белом худи, светло-коричневых джоггерах и кедах. Этот лук должен пополнить вашу коллекцию, так как отличается удобством, подходит для разных поводов и смотрится стильно.

3. Финальный вариант подойдет для тех, кто уже отдыхает или только собирается провести лето у берегов моря — пляжный лук от SuperDry. Белая футболка и плавательные шорты, черные слайдеры и солнцезащитные очки — то, что нужно для отдыха на пляже. Модели входят в брендовую линейку Sport Performance, которая создана, чтобы стимулировать людей к новым подвигам, открывать новое дыхание и возможности.

Если вы предпочитаете строгие и классические образы, но с упором на современность и актуальные тренды, то идеальным выбором будет продукция от брендов HUGO и Karl Lagerfeld. В их ассортименте есть множество стильных рубашек, брюк, чиносов и других элементов для гардероба делового мужчины, поэтому джентльмены и бизнесмен найдут что-то подходящее для себя.

Найти, выбрать и приобрести брендовые модели, чтобы обновить гардероб, можно в интернет-магазине Ultrashop. Каталог товаров очень большой и разнообразный, поэтому подобрать желанную вещь сможет каждый. Кроме представленных выше брендов, есть продукция торговых марок GUESS и Baldinini, которые отлично зарекомендовали себя в индустрии моды и получили мировое признание. Товары на сайте оригинальные и подлинные, а также имеют гарантию качества.

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