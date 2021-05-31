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понедельник, 31 мая 2021 11:12

Модный пол — тенденции в дизайне интерьеров

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  Быстро обновить покрытие на полу поможет линолеум от бренда Tarkett
Быстро обновить покрытие на полу поможет линолеум от бренда Tarkett

Современный дизайн жилья, созданный по самым актуальным тенденциям, — совсем не роскошь. Позволить себе красивый ремонт с применением качественных материалов может каждый. Стоит лишь учесть моду на покрытие и отделку, и ваша квартира станет местом встреч друзей и предметом гордости хозяев. Быстро и без лишних расходов обновить покрытие на полу вам поможет современный и высокотехнологический линолеум от известного бренда Tarkett. Также можно использовать новые покрытия — арт-винил. Это новейшее модельное ПВХ-покрытие, составляя которые, можно создать любой рисунок на свой вкус!

Какой линолеум популярен в нынешнем ремонтном сезоне

Относительно рисунка, есть несколько основных трендов. В моде крупный узор — выбирайте покрытие из коллекций с традиционными узорами, геометрическими, творите собственные дизайны с помощью комбинаций разных материалов. Второй самый модный прием — использование цветов и фактур натуральных материалов. Вы гарантированно не ошибетесь, если остановите выбор на синтетической плитке или линолеуме с рисунком под натуральную древесину, мрамор, камни и тому подобное. Удобно, что такие дизайны подходят к любому стилю — современному, классическому, даже хай-тек или лофт.

  Быстро обновить покрытие на полу поможет линолеум от бренда Tarkett
Быстро обновить покрытие на полу поможет линолеум от бренда Tarkett

Как ориентироваться по цвету

Для обустройства небольших помещений, например, современных смарт-студий, стоит выбирать пол светлых оттенков — это идеальный вариант для оптического увеличения пространства. Кроме эстетического преимущества, они хорошо отбивают свет, делают небольшое пространство более пригодным для жизни и уютным. Темный пол очень требователен с точки зрения чистоты, но он идеально подходит к элегантным, сдержанным интерьерам. Прекрасно выглядит в больших просторных гостиных, холлах, коридорах. Помните, что одним из трендов 2021 является оригинальное сочетание цветов! Поэтому никто не запрещает микширования светлого и темного линолеумов в одном жилом или офисном пространстве.

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