Модный пол — тенденции в дизайне интерьеров

Быстро обновить покрытие на полу поможет линолеум от бренда Tarkett

Современный дизайн жилья, созданный по самым актуальным тенденциям, — совсем не роскошь. Позволить себе красивый ремонт с применением качественных материалов может каждый. Стоит лишь учесть моду на покрытие и отделку, и ваша квартира станет местом встреч друзей и предметом гордости хозяев. Быстро и без лишних расходов обновить покрытие на полу вам поможет современный и высокотехнологический линолеум от известного бренда Tarkett. Также можно использовать новые покрытия — арт-винил. Это новейшее модельное ПВХ-покрытие, составляя которые, можно создать любой рисунок на свой вкус!

Какой линолеум популярен в нынешнем ремонтном сезоне

Относительно рисунка, есть несколько основных трендов. В моде крупный узор — выбирайте покрытие из коллекций с традиционными узорами, геометрическими, творите собственные дизайны с помощью комбинаций разных материалов. Второй самый модный прием — использование цветов и фактур натуральных материалов. Вы гарантированно не ошибетесь, если остановите выбор на синтетической плитке или линолеуме с рисунком под натуральную древесину, мрамор, камни и тому подобное. Удобно, что такие дизайны подходят к любому стилю — современному, классическому, даже хай-тек или лофт.

Быстро обновить покрытие на полу поможет линолеум от бренда Tarkett

Как ориентироваться по цвету

Для обустройства небольших помещений, например, современных смарт-студий, стоит выбирать пол светлых оттенков — это идеальный вариант для оптического увеличения пространства. Кроме эстетического преимущества, они хорошо отбивают свет, делают небольшое пространство более пригодным для жизни и уютным. Темный пол очень требователен с точки зрения чистоты, но он идеально подходит к элегантным, сдержанным интерьерам. Прекрасно выглядит в больших просторных гостиных, холлах, коридорах. Помните, что одним из трендов 2021 является оригинальное сочетание цветов! Поэтому никто не запрещает микширования светлого и темного линолеумов в одном жилом или офисном пространстве.