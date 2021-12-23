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пятница, 24 декабря 2021 15:29

Микрокредиты на 50 млрд гривен: украинцы побили рекорд 2020 года

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Только по итогам трех кварталов 2021 года украинцы уже оформили больше потребительских кредитов, чем за весь 2020-й. За указанный период, по данным открытого ресурса Опендатабот со ссылкой на данные Нацкомфинуслуг и Нацбанка, украинские МФО выдали ссуд на сумму более 49 миллиардов гривен. Озвученная сумма на 261 млн. гривен превышает годовой показатель предыдущего года.

Статистика микрокредитования в 2021 году

Количество потребительских кредитов, оформляемых украинцами, начало расти с января текущего года. Интересно, что 85% ссуд оформлены онлайн. Эксперты информационного ресурса с рейтингами украинских МФО TKCredit считают, что ключевая причина столь резкого перехода бизнеса в онлайн – пандемия и карантинные ограничения. Украинцы все чаще стали пользоваться так называемыми кредитами к зарплате, хотя ставка по кредиту ZCredit или любой другой микрофинансовой организации существенно превышает банковские проценты.

Среди других показателей, демонстрирующих специфику развития рынка микрокредитования, эксперты отмечают:

  1. увеличение среднемесячного количества кредитных договоров на 20%;
  2. рост среднего чека потребительских займов на 11% (до 4515 гривен);
  3. увеличение общего долга заемщиков перед МФО на 5%. Только просроченная задолженность украинцев перед МФО составляет 15,6 миллиарда гривен.

Также следует напомнить, что в текущем году были утверждены важные для рынка микрокредитования законодательные изменения. Среди важнейших следует отметить расширение перечня кредитных договоров, утверждение требований к взаимодействию кредиторов и потребителей их услуг, просрочивших задолженность, введение единого реестра коллекторов и определение четких правил их деятельности.

Крайне важным событием эксперты называют утверждение новых правил микрокредитования в Украине. В частности, обязательства микрокредитных организаций максимально детализировано раскрывать информацию об условиях предоставления потребительских кредитов. Кредиторы теперь должны указывать в рекламе и пунктах выдачи кредитов точную процентную ставку и другие ключевые условия кредитного договора.

Также НБУ в этом году наконец-то урегулировал деятельность коллекторских контор в Украине. Хотя, судя по количеству полученных от населения жалоб в третьем квартале 2021 года, регулирующие документы следует дорабатывать, а на нарушения со стороны кредиторов и коллекторов реагировать жестче.

Сайт TKCredit не предоставляет финансовые услуги – это информационно-аналитический сервис.

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Дата
24
декабря

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