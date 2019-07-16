"Мед-Део" - лечение зубов от профессионалов

 
Ексклюзивы
1/5
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 252
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 594
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 630
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3033
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1359
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 837
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 369
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1971
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1665
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5707
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 594
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1647
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 837
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 576
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2565
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1116
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
вторник, 16 июля 2019 17:42

"Мед-Део" - лечение зубов от профессионалов

  Комментировать

Беспокоит зубная боль? Образовалась дырка или налет на эмали? Появился неприятный запах изо рта? Не откладывайте визит к стоматологу. Любую стоматологическую проблему быстро и качественно решит опытный врач. Хотите найти достойную стоматологию? Лучшая стоматология в Киеве - это однозначно "Мед-Део". Именно здесь работают высококвалифицированные врачи с многолетним опытом работы в сфере стоматологических услуг. Они постоянно совершенствуют свои знания и навыки, используют современное оборудование и материалы. Все это позволяет им успешно решать даже самые сложные стоматологические проблемы и гарантировать качественное лечение зубов и десен.

  Лучшая стоматология в Киеве - это "Мед-Део"
Лучшая стоматология в Киеве - это "Мед-Део"

Комплексное лечение зубов от профессионалов

Со временем каждый человек сталкивается с различными заболеваниями зубов. С возрастом наши зубы теряют свою прочность, а эмаль становится истонченной, в результате чего зубы болезненно реагирует на холодную и горячую пищу, появляется кариес и прочие патологии. Мечтаете сохранить здоровье зубов и стать обладателем очаровательной улыбки? Не забывайте регулярно посещать стоматологический кабинет, ведь своевременный диагноз поможет защитить и вылечить больные зубы, а также предупредить развитие болезни полости рта.

"Мед-Део" - это всегда:

• Стерильное и безопасное выполнение всех манипуляций.
• Инновационное оборудование.
• Сертифицированные материалы.
• Квалифицированный персонал.
• Доброжелательная атмосфера, комфортные условия.
• Приемлемый уровень цен.
• Регулярные акции и скидки.

  Лучшая стоматология в Киеве - это "Мед-Део"
Лучшая стоматология в Киеве - это "Мед-Део"

Забота о здоровье и комфорте клиента и высочайшее качество оказания услуг - главные критерии стоматологии "Мед-Део". Обратившись именно сюда, вы убедитесь, что здесь трудятся лучшие врачи, и также имеются все необходимые материалы для пломбирования, протезирования и имплантации.

Подарите себе восхитительную улыбку и красивые зубы

Лучшие современные технологии, инновационное оборудование и высокая квалификация врачей - все это позволяет спасти даже самые безнадежные зубы. Доктора выполнят диагностику ротовой полости, составят оптимальный план лечения для каждого пациента. Они предложат эффективное лечение зубов без боли и дискомфорта.

В стоматологической клинике "Мед-Део" используют современный подход в решении любых проблем полости рта. Среди услуг: протезирование, имплантация, плазмолифтинг, отбеливание зубов, лечение зубов под микроскопом, профилактика заболеваний ротовой полости и прочее. Здесь лечат и взрослых, и детей. Если вас интересует детская стоматология в Киеве, то ознакомиться с перечнем услуг и ценами можно на сайте: https://www.med-deo.com.ua/stomatologiya-dlya-detej-31.html. Позаботьтесь о своем здоровье – запишитесь на прием уже сейчас!

  Лучшая стоматология в Киеве - это "Мед-Део"
Лучшая стоматология в Киеве - это "Мед-Део"

Приходите в "Мед-Део" и будьте здоровы!

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мед-Део" - лечение зубов от профессионалов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Как появилась Декларация о суверенитете Украины

Ужасы профессии бухгалтера: почему эта работа должна оплачиваться дорого

Деньги предпринимателя потратили на новый рынок в Киеве

В Польше уничтожили православные храмы

Дети на берегу реки нашли клад

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 45295
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 44583
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 23482
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 5 Просмотров: 22167
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 15338
Новости компаний
От деревянного котла к Slim-бойлеру: как изменились водонагреватели больше, чем за 2 века
От деревянного котла к Slim-бойлеру: как изменились водонагреватели больше, чем за 2 века Просмотров: 36
Автоматический полив Hunter стал дешевле
Автоматический полив Hunter стал дешевле Просмотров: 18
В честь Дня рождения Taburetka.ua, получите 13% скидку на всю мебель
В честь Дня рождения Taburetka.ua, получите 13% скидку на всю мебель Просмотров: 54
Как десантники оценили новую технику
Как десантники оценили новую технику Просмотров: 81
"Лото-Забава": в Полтаве сорван первый джекпот 2019 года
"Лото-Забава": в Полтаве сорван первый джекпот 2019 года Просмотров: 684
Больше всего комментируют
12
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
6
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
6
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
5
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
4
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
Голосов: 31
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua