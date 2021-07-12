Мебельные традиции мастеров Италии

Мебель итальянского производства славится стильным дизайном

При выборе подходящей мебели для обустройства своей квартиры или дома не стоит забывать, что лучшим вариантом станут изделия европейских мастеров, в частности, продукция из Италии. Мебель итальянского производства славится стильным дизайном. Она отличается исключительным качеством изготовления и особой презентабельностью.

Традиции производства мебели в этой стране были заложены много веков назад. Итальянские мастера столетиями совершенствовали свои практики обработки натуральной древесины и накопили немалый опыт в получении красивых мебельных гарнитуров и единичных изделий.

Именно поэтому мебель из Италии широко востребована ценителями прекрасного. Это лучший вариант для обустройства любого интерьера вне зависимости от того, какой стиль оформления был изначально выбран.

Корпорация Special Trading System предлагает широкий выбор мебели из Италии. В каталоге представлено большое количество проверенных высококачественных товаров, включая мебель для спальни, прихожей, гостиной, кухонные гарнитуры, изделия для обустройства ванной, столовой или кабинета. Не составит труда выбрать подходящие шкафы или мягкую мебель.

Преимущества итальянской мебели

Помимо того, что над созданием лучших образцов продукции трудились известные дизайнеры с мировым именем, не стоит обходить вниманием и другие особенности товаров из Италии:

• высокое качество отделки и сборки;

• лучшая древесина элитных пород;

• стильный внешний вид;

• надежность и экологичность;

• продолжительный срок службы.

Для изготовления мебели используются только натуральные материалы. Они отличаются исключительной износостойкостью и способны прослужить не один год. Приобретенная мебель надолго сохранит первоначальный внешний вид.

Производство мебели осуществляется только в соответствии с современными требованиями и нормативами. Изготовление осуществляется на высококлассном оборудовании, позволяющем сохранить изначальную текстуру и свойства материала.