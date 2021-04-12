Loft – слово непривычное для уха, но очень популярное. Прямой перевод – чердак, уже говорит о чём-то нетривиальном. Обычно, выглядывающие из стен трубы, не прикрытая кирпичная кладка, бетонные элементы, вызывают ощущение дисгармонии, незавершённости, не обжитости. Но благодаря молодым креативным дизайнерам стиль лофт стал востребованным. Переделка промышленных объектов в жилые теперь в тренде. Какая же мебель будет подчёркивать красоту урбанистического стиля, не перегружать его?

Переделка промышленных объектов в жилые теперь в тренде

Общие стилистические особенности лофт - мебели

"Чердачный" стиль не терпит излишков, украшательств. Чем проще, грубее, брутальнее выглядит мебель, тем лучше. Первая отличительная черта – простота. Отсутствие в дизайне узоров, разных элементов, вычурных форм – признак истинного лофта. Главное для мебели – практичность, функциональность.

Вторая особенность – стоимость. Она доступна. Использование для изготовления мебели простых материалов, порой даже не обработанных, положительно влияет на цену.

Иногда кажется, что мебель в стиле лофт сделана из того, что завалялось на чердаке. Но в этом её уникальный, неповторимый шарм.

Камень, металл, дерево, бетон, стекло. Вряд ли использование подобных материалов на кухне является обычным. Но для лофта такие сочетания привычные.

Мебель для кухни в стиле лофт должна иметь ровные геометрические формы. Чаще это даже не отшлифованные деревянные конструкции со вставками из другого сырья. Популярностью пользуются кухонные островки и открытые стеллажи, которые помогают с умом зонировать общее пространство квартиры. В этих же целях используют большой стол, барную стойку.

Переделка промышленных объектов в жилые теперь в тренде

Раз уж речь зашла про стол, остановимся на нём отдельно. Его отличительные характеристики:

• Строгость дизайна;

• Совмещение несовместимого;

• Максимальная практичность;

• Многофункциональность;

• Внушительные размеры.

Порой может сложиться впечатление, что столы этого стиля слепили из того, что было. Специально состаренные текстуры делают интерьер атмосферным. В лофте отдают предпочтение столам-трансформерам. Стилевая концепция подразумевает быстрое перемещение, изменение зонирования с их помощью.

Переделка промышленных объектов в жилые теперь в тренде

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