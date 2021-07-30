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пятница, 30 июля 2021 10:18

Мебель для души, тела и приятного общения

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Мебель для дома – нечто особенное. Одной функциональности будет недостаточно. Комфорт, приятные ощущения – вот чего ожидаем, приобретая мебельную обновку. Диван, манящий мягкостью, уютом, кресло-мешок, обволакивающее теплом, заботой – универсальное решение практически для любого помещения. Гостиная, детская, спальня, кухня, даже придомовая территория – с комфортной мебелью, подарят непередаваемую радость от общения с семьёй, друзьями, от полноценного отдыха, от теплоты уюта.

  Комфортную мебель для посиделок большой компанией или довольно узким кругом легко подобрать на TABURETKA.UA
Комфортную мебель для посиделок большой компанией или довольно узким кругом легко подобрать на TABURETKA.UA

Кресло-мешок – отдых, похожий на нежные объятия

Приходилось ли Вам слышать когда-нибудь, что мебель способна на объятия? Поверьте, это не ерунда. Бескаркасная мебель в виде мешка сконструирована таким образом, что сидение в ней действительно напоминает обнимашки. Нежные, заботливые, тёплые объятия кресла-мешка придутся по вкусу взрослым и детям. Лёгкость, мобильность конструкции позволяет без усилий перемещать бинбэг по дому и даже за его пределы. Он отлично подойдёт для посиделок в саду, возле бассейна. Переживать, что трава, вода, солнце повредят изделие не стоит. Внешний чехол прост в уходе, внутренний – надёжно защищает наполнитель от любой угрозы.

Кстати, в качестве наполнителя используют фасоль, шелуху, вспененный полистирол. Последний наиболее распространён. Именно благодаря пластичности наполнителя получается эффект объятий.

  Комфортную мебель для посиделок большой компанией или довольно узким кругом легко подобрать на TABURETKA.UA
Комфортную мебель для посиделок большой компанией или довольно узким кругом легко подобрать на TABURETKA.UA

Пора купить диван для джентльменов и прекрасных дам

Кресло-мешок хорош для более неформального общения. Далеко не все гости решатся в него присесть. Как же тогда общаться? Стоя? Конечно, нет. Диван – традиционная мебель для гостеприимных хозяев. Маленькие, большие, стандартные, раскладные, выдвижные – они давно имеют свою армию поклонников. Ассортимент диванов действительно велик. Подобрать мягкую мебель нужных габаритов, необходимого цвета, подходящего функционала сегодня не проблема. Может он не такой мобильный как кресло-мешок, но ему подобное не нужно вовсе.

  Комфортную мебель для посиделок большой компанией или довольно узким кругом легко подобрать на TABURETKA.UA
Комфортную мебель для посиделок большой компанией или довольно узким кругом легко подобрать на TABURETKA.UA

Мебель для общения на TABURETKA.UA

Комфортную мебель для посиделок большой компанией или довольно узким кругом легко подобрать на TABURETKA.UA. Большой выбор, доступные цены, превосходный сервис, своевременная доставка – то, что в интернет-магазине мебели Вам всегда предложат.

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