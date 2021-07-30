Мебель для души, тела и приятного общения

Мебель для дома – нечто особенное. Одной функциональности будет недостаточно. Комфорт, приятные ощущения – вот чего ожидаем, приобретая мебельную обновку. Диван, манящий мягкостью, уютом, кресло-мешок, обволакивающее теплом, заботой – универсальное решение практически для любого помещения. Гостиная, детская, спальня, кухня, даже придомовая территория – с комфортной мебелью, подарят непередаваемую радость от общения с семьёй, друзьями, от полноценного отдыха, от теплоты уюта.

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Кресло-мешок – отдых, похожий на нежные объятия

Приходилось ли Вам слышать когда-нибудь, что мебель способна на объятия? Поверьте, это не ерунда. Бескаркасная мебель в виде мешка сконструирована таким образом, что сидение в ней действительно напоминает обнимашки. Нежные, заботливые, тёплые объятия кресла-мешка придутся по вкусу взрослым и детям. Лёгкость, мобильность конструкции позволяет без усилий перемещать бинбэг по дому и даже за его пределы. Он отлично подойдёт для посиделок в саду, возле бассейна. Переживать, что трава, вода, солнце повредят изделие не стоит. Внешний чехол прост в уходе, внутренний – надёжно защищает наполнитель от любой угрозы.

Кстати, в качестве наполнителя используют фасоль, шелуху, вспененный полистирол. Последний наиболее распространён. Именно благодаря пластичности наполнителя получается эффект объятий.

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Пора купить диван для джентльменов и прекрасных дам

Кресло-мешок хорош для более неформального общения. Далеко не все гости решатся в него присесть. Как же тогда общаться? Стоя? Конечно, нет. Диван – традиционная мебель для гостеприимных хозяев. Маленькие, большие, стандартные, раскладные, выдвижные – они давно имеют свою армию поклонников. Ассортимент диванов действительно велик. Подобрать мягкую мебель нужных габаритов, необходимого цвета, подходящего функционала сегодня не проблема. Может он не такой мобильный как кресло-мешок, но ему подобное не нужно вовсе.

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Мебель для общения на TABURETKA.UA

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