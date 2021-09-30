Лучшие игры всех времен вместе с компьютерами Artline

Ведущие компании стремятся в своих играх открыть целые вселенные, встряхнуть привычный мир геймеров

Индустрия игр находится в постоянном развитии. Заурядные 16-битные игры остались в далеком прошлом, сейчас компании стремятся создать целые, виртуальные миры перед геймерами.

Игровой рынок разбаловал современных игроков. Сейчас к новинкам сразу выставляется слишком много критериев. Ведущие компании стремятся в своих играх открыть целые вселенные, добавить неожиданные функции и встряхнуть привычный мир геймеров.

Вне времени, вне изменений

Несмотря на то что на рынок постоянно поступают новые, все более современные игры, большинство геймеров все равно остается преданные тем, что смогли покорить их сердца и компьютеры.

К списку незабываемых игр можно смело отнести:

Monster Hunter World

Она смогла покорить миллионы игроков по всему миру. Невероятный мир, различные режимы игры делают ее востребованной даже спустя пару лет после релиза. Для самых рисковых есть режим "мастера", который даст возможность поучаствовать в борьбе не на жизнь, а на смерть.

Dear Cells

Игра не оставит никого равнодушным. Ее поистине можно считать лучшим воплощением 2д боев и прорисовки циклов смертей персонажей. Прохождение уровня занимает до 40 минут, но они будут насыщенными. Преодоление гигантских червей, борьба с зомби, противостояние пирату - лишь часть того, что будет поджидать персонажа в игре. Яркие впечатления, бессонные ночи и классное времяпрепровождение гарантировано.

Red dead redemption

Хотели всегда прочувствовать атмосферу Дикого Запада? Тогда эта игра точно не оставит равнодушным. Игра позволяет насладиться как многопользовательской игрой онлайн, так и одиночным сюжетом. Охота на богачей, убийства, скрытия от федералов - увлекут на многие часы сидения за компьютером.

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