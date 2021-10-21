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четверг, 21 октября 2021 12:32

Leeloo ai отзывы и идеи от клиентов мы всегда стараемся реализовать - Василий Рий

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История, клиенты и отзывы платформы Leeloo.ai за 5 лет - с Нуля к №1 рынка автоматизации онлайн продаж и о пути Василия Рий и первых $100М/год оборота клиентов.

"С юности я мечтал запускать бизнесы как грибы после дождя - превращать идеи в бизнесы. Хотел, чтобы делать миллионы долларов в онлайн продажах стало просто: любой продукт, сервис, или услугу популяризировать в пару кликов. Хотел доказать себе, родителям и всем кто в меня не верил, что с нуля без капитала, команды и продукта из "страны третьего мира как Украина" можно создать продуктовую ИТ компанию мечты и лидера на рынке автоматизации онлайн продаж" - Василий Рий.

  За 5 лет Leeloo.ai выросли до команды более 50 человек
За 5 лет Leeloo.ai выросли до команды более 50 человек

За 5 лет Leeloo.ai выросли с Нуля от идеи Василия Рий до команды в 50+ человек, которые регулярно релизят обновления №1 платформы автоматизации маркетинга, продаж и клиент сервиса через туннели продаж без технических навыков.

И только за 2020 г. 30,000+ клиентов Лилу среди которых есть Лаборатория Касперского, Shell, Avis, Сбер, Лайк Центр, Дмитрий Карпачев сгенерировали более $100,000,000 онлайн продаж используя мессенджеры, чат-боты, автоматизацию туннелей продаж и другие 20+ прорывных инструментов платформы. И теперь благодаря шаблонам туннелей продаж Лилу, можно запустить эффективную систему онлайн продаж буквально за 4 часа с Нуля (за выходные).

Leeloo ai отзывы о платформе уже оставили тысячи человек - Василий Рий

Успех платформы Лилу вдохновляет тем, что ИТ проект начался не с потери миллионов долларов денег инвесторов на разработку платформы вокруг гипотезы ее полезности, а с запуска предпродаж клиентам в 2016 г. без инвесторов и самого продукта. И фактически Лилу платформа, которая создана на отзывах ее платящих клиентов, которые продают онлайн товары, сервисы и услуги в 52+ странах мира.

Одна из главных причин почему все бизнесы сегодня постепенно переходят на автоматизацию онлайн продаж в Лилу - качество, в основе которого беспрецедентная стабильность 99,9999% uptime платформы, команда не жалеет средств и использует самые передовые и дорогостоящие технологии и сервисы Amazon AWS, React и Node Js, а колоссальная нагрузка от крупных клиентов помогает держать команду в тонусе и постоянном развитии на новый уровень.

Ключевым приимуществом Leeloo.ai для любого бизнеса является функционал туннелей продаж в связке с СRM системой, приемами оплат, чатами поддержки и чат-ботами для привлечения клиентов, управления и главное монетизации подписной базы без технических навыков, интеграций, подрядчиков - интеграторов и прочего гемороя с которым обычно сталкиваются бизнесы пытаясь настроить предсказуемый поток онлайн-продаж. Есть все необходимое, чтобы даже микро бюджетами и микро рисками запустить прибыльную бизнес модель онлайн продаж.

Лилу создана, чтобы сокращать стоимость привлечения клиентов и увеличивать пожизненную ценность. Компания дает клиентам и все инструменты для маркетинга, продаж и клиент сервиса и обучения персонала (команду клиента) создавать туннели продаж за 48 часов.

Leeloo.ai единственная продуктовая компания на рынке, которая обьеденила и передовые инструменты и обучение и первоклассную поддержку в одном решение для развития бизнесе в интернете. Ребята предприниматели, маркетологи, продавцы и программисты создают продукт для таких же как они сами.

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