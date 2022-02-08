Купить б/у шины | Преимущества покупки б/у шин

 
Ексклюзивы
1/5
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой - что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой - что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 360
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 648
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1944
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1017
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 477
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3285
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 576
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2178
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 531
Фото
Все фото
5
3
6
3
3
Как сохранить урожай в условиях подорожания минеральных удобрений?
Как сохранить урожай в условиях подорожания минеральных удобрений?
Выбор стола на кухню: 5 советов
Выбор стола на кухню: 5 советов
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Видео
Все видео
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 441
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 954
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1800
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1062
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 423
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
07 февраля 2022
Просмотров: 612
Тільки не про політику
– А на Путіна порчу можеш навести? – запитую напівжартома подругу дитинства Лесю. 17 років тому вона вийшла заміж за москвича. ...
вторник, 08 февраля 2022 13:52

Купить б/у шины | Преимущества покупки б/у шин

  Комментировать
Купить б/у шины | Преимущества покупки б/у шин
Б/у шины - это дешево и экологично

В нынешней экономической ситуации большинство водителей рассматривает возможность сэкономить каждую копейку. Кроме того, на рынке бу шины имеют гораздо более низкую цену и хорошо сохраненный рисунок протектора. Узнайте о преимуществах и недостатках использования подержанных шин, будь то зимние или летние!

Какие риски несут б/у шины?

Согласно действующим нормам, зимние шины должны иметь минимальную глубину протектора 4 мм, а летние шины 1,6 мм.

Помните, что зимняя резина с минимальным протектором не справится с зимними условиями. Средняя глубина новой шины составляет 8 мм, модель может отличаться.

Что касается летних шин, то у них должен быть протектор, прекрасно отводящий воду. Чтобы это произошло нам нужен протектор глубиной не менее 3 мм и не должен сгибаться под нажимом пальца. В отличие от зимних покрышек.

Каждый водитель должен учитывать все аспекты, не только финансовые, но и безопасность. Помните, что шины стареют даже если на них не ездят. Состав, из которого изготовлены шины, с годами теряет качество, особенно при плохом хранении.

Лучшее место для хранения шин – это сухое и чистое помещение, где температура составляет от 5 до 30ºC, а резина не подвергается воздействию УФ-излучения. Кроме того, шины нельзя хранить вблизи химических веществ или источников тепла, а также устройств, производящих озон. Все эти факторы разрушительно влияют на резиновую смесь в шине.

Покупка б/у шин

Если вы решили приобрести шины, всегда необходимо, чтобы их проверил квалифицированный, беспристрастный шиномонтаж, который проверит и оценит их истинное состояние.

Вот несколько советов, которые следует следовать водителю, если он покупает б/у шины:

● шины всегда должны иметь одинаковые размеры и тип;
● не рекомендуется покупать использованные шины, если они предварительно были в ремонте, имели проколы или другие повреждения, неровности или трещины на протекторе шины;
● не рекомендуется покупать шины, имеющие сроки производства старше 10 лет, у каждого производителя установлен "срок годности" своих шин, после которого шины перестают быть безопасными и надежными;
● нерегулярный износ часто является признаком недостаточного обслуживания;
● водитель должен проверить глубину протектора, например с помощью манометра, и измерить давление в шинах.

Итак, какие плюсы б/у шин? Это дешево и экологично. Самая распространенная причина, почему потребители рассматривают покупку подержанных шин, является, конечно, стоимость. Также перепродажа шин имеет экологические преимущества. Выброс миллионов шин ежегодно вызывает много загрязнения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Купить б/у шины | Преимущества покупки б/у шин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Укреплять единство Руси: князь написал наставление детям

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 28569
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 11259
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ 5 Просмотров: 8586
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 8352
&quot;Пообещал - делай&quot; - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
"Пообещал - делай" - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
 1 Просмотров: 8325
Новости компаний
Как бездомным животным ищут дом: опыт Фокстрот и Happy Paw
Как бездомным животным ищут дом: опыт Фокстрот и Happy Paw
Как удивить девушку подарком: ТОП 5 лучших подарков для 14 февраля и 8 марта
Как удивить девушку подарком: ТОП 5 лучших подарков для 14 февраля и 8 марта
Матча vs. Сенча: сравнение японских легенд
Матча vs. Сенча: сравнение японских легенд
ООО "МЕТАЛЛ ХОЛДИНГ ТРЕЙД" расширяет свои возможности и запускает свое производство гнутого швеллера и уголка
ООО "МЕТАЛЛ ХОЛДИНГ ТРЕЙД" расширяет свои возможности и запускает свое производство гнутого швеллера и уголка
Реабилитация после инсульта в Киеве
Реабилитация после инсульта в Киеве
Больше всего комментируют
7
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
6
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
5
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
2
"Кололи запрещены препараты, морили голодом" - Луценко раскрыл подробности задержания Чауса
Голосов: 809
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть