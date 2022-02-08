Купить б/у шины | Преимущества покупки б/у шин

Б/у шины - это дешево и экологично

В нынешней экономической ситуации большинство водителей рассматривает возможность сэкономить каждую копейку. Кроме того, на рынке бу шины имеют гораздо более низкую цену и хорошо сохраненный рисунок протектора. Узнайте о преимуществах и недостатках использования подержанных шин, будь то зимние или летние!

Какие риски несут б/у шины?

Согласно действующим нормам, зимние шины должны иметь минимальную глубину протектора 4 мм, а летние шины 1,6 мм.

Помните, что зимняя резина с минимальным протектором не справится с зимними условиями. Средняя глубина новой шины составляет 8 мм, модель может отличаться.

Что касается летних шин, то у них должен быть протектор, прекрасно отводящий воду. Чтобы это произошло нам нужен протектор глубиной не менее 3 мм и не должен сгибаться под нажимом пальца. В отличие от зимних покрышек.

Каждый водитель должен учитывать все аспекты, не только финансовые, но и безопасность. Помните, что шины стареют даже если на них не ездят. Состав, из которого изготовлены шины, с годами теряет качество, особенно при плохом хранении.

Лучшее место для хранения шин – это сухое и чистое помещение, где температура составляет от 5 до 30ºC, а резина не подвергается воздействию УФ-излучения. Кроме того, шины нельзя хранить вблизи химических веществ или источников тепла, а также устройств, производящих озон. Все эти факторы разрушительно влияют на резиновую смесь в шине.

Покупка б/у шин

Если вы решили приобрести шины, всегда необходимо, чтобы их проверил квалифицированный, беспристрастный шиномонтаж, который проверит и оценит их истинное состояние.

Вот несколько советов, которые следует следовать водителю, если он покупает б/у шины:

● шины всегда должны иметь одинаковые размеры и тип;

● не рекомендуется покупать использованные шины, если они предварительно были в ремонте, имели проколы или другие повреждения, неровности или трещины на протекторе шины;

● не рекомендуется покупать шины, имеющие сроки производства старше 10 лет, у каждого производителя установлен "срок годности" своих шин, после которого шины перестают быть безопасными и надежными;

● нерегулярный износ часто является признаком недостаточного обслуживания;

● водитель должен проверить глубину протектора, например с помощью манометра, и измерить давление в шинах.

Итак, какие плюсы б/у шин? Это дешево и экологично. Самая распространенная причина, почему потребители рассматривают покупку подержанных шин, является, конечно, стоимость. Также перепродажа шин имеет экологические преимущества. Выброс миллионов шин ежегодно вызывает много загрязнения.