Куда переехать жить на море?

Все больше и больше людей задают один популярный вопрос: "хочу жить у моря куда переехать", но не знают, оправдает ли такая инвестиция все ожидания. С одной стороны, жизнь на берегу моря — предел мечтаний всех жителей шумных мегаполисов, а с другой — недвижимость со своими недостатками и подводными камнями. Чтобы подобрать оптимальный для себя вариант, потенциальным покупателям нужно знать и учитывать все нюансы покупки квартиры в таких регионах.

Лучший город для жизни на черноморском побережье: топовые локации для комфортного проживания

• Одесса. Данный город всегда считался одним из самых популярных регионов для проживания во всей Украине. Это объясняется его выгодным географическим расположением, а также благоприятным микроклиматом. Новостройки Одессы привлекают покупателей из-за хорошо развитой системы общественного транспорта города и непосредственной близости к морю. Стоит выделить наличие крупных железнодорожных и транспортных развязок, которые обеспечивают неплохое соединение Одессы с другими городами Украины. По состоянию на апрель 2021 года, средняя цена кв.м. в новостройках Одессы составляет 37 842 грн.

• Херсонская область. Популярностью в этом районе пользуются таунхаусы в Железном Порту, Скадовске и Лазурном. Этот вид недвижимости больше подходит для летнего проживания или инвестиций с целью дальнейшего заработка. Для жизни на юге хорошо подходит и сам Херсон со средней ценой кв.м. в квартирах 18 732 грн. (по состоянию на апрель 2021 года)

• Запорожская область. Большим спросом пользуются квартиры в Бердянске. Этот город отличается высоким уровнем социальной и торговой инфраструктуры, мягким климатом и небольшим количеством осадков. Данный населенный пункт также выделяется отсутствием резких перепадов температур. По состоянию на апрель 2021 года, средняя цена кв.м. в Бердянске составляет 25 165 грн.

Жить у моря: минусы и тонкости выбора недвижимости

Жизнь в городах на берегу моря является хорошим вариантом для проживания с семьей, но имеет несколько существенных минусов. Например, в таких регионах наблюдается постоянная повышенная влажность, а также дуют сильные ветра. Такие климатические условия больше заметны в осенне-зимний период и не мешают людям на протяжении всего календарного года.

Выбирать квартиру у берега моря следует с учетом:

• Туристической загруженности конкретного района

• Уровня развития ближайшей инфраструктуры и транспортной доступности

• Стадии строительства комплекса и надежности застройщика.