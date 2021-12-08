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среда, 08 декабря 2021 18:11

Круглосуточные кредиты в Украине

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Получить круглосуточный кредит в Украине можно только в МФО. В чем отличие таких компаний от банков?

Скорость оформления займа. Заявку можно подать онлайн – 24/7, и получить деньги уже через несколько минут после одобрения: даже ночью.

Доступность. Компании не предъявляют жестких требований и предоставляют займы на небольшие сроки. Нужен только ИНН и паспорт.

Выгодные условия. Многие компании предлагают кредит онлайн круглосуточно по ставке 0%, если заемщик обращается впервые.

Условия кредитования

Все МФО предлагают примерно одинаковые условия кредитов. Они отличаются в зависимости от статуса заемщика и наличия дополнительных услуг:

• Срок пользования кредитом – до 30 дней.

• Ставка для новых клиентов – от 0%; при повторном кредитовании – начинается от 0,99%.

• Максимальная сумма кредита – 30 000 грн. (если обращаетесь впервые, доступный лимит будет ниже).

Для постоянных клиентов, погашающих займы в срок, предусмотрены специальные условия по процентным ставкам. При повторном обращении сумму могут увеличить.

Требования к заемщикам

Клиент должен:

• Соответствовать требованиям к возрасту: от 18 лет (в некоторых случаях – от 21 года).

• Предоставить сканы страниц паспорта (главная страница и страница регистрации), ИНН.

• Иметь регистрацию на территории Украины.

• Иметь карту банка (должна быть именной и принадлежать клиенту), обязательно – с положительным балансом).

Обратите внимание: кредиты круглосуточно выдаются только при отсутствии задолженностей в банках или других МФО.

Компании рассматривают заявки:

• При наличии у заемщика отрицательной кредитной истории.

• Без подтверждающих справок и официального трудоустройства (но при условии наличия постоянного дохода).

• Без залога и поручителей.

Как получить кредит онлайн

Чтобы оформить займ, не нужно выходить из дома и посещать отделение МФО. Вы можете заполнить анкету онлайн – в любое время суток.

Ознакомьтесь с предложениями МФО, опубликованными на информационном портале Minfin.com.ua. Введите сумму и срок микрокредита – система предложит подходящие варианты.

1. Выберите компанию, предоставляющую быстрые онлайн займы и перейдите по ссылке для заполнения анкеты.

2. Заполните анкету заемщика. Вносите достоверные ФИО, паспортные данные, ИНН, номер телефона, данные о доходах и семейном положении. На указанный номер придет СМС-сообщение с кодом проверки.

3. Дождитесь решения МФО по онлайн-анкете и получите деньги на свой счет.

Как погасить долг

Погасить займ можно онлайн. Вы можете использовать платежные системы, мобильные и интернет-банки, банкоматы, терминалы, а также оплатить займы в личном кабинете. А если по каким-то причинам не успеваете внести оплату, – оформить пролонгацию. МФО всегда идут навстречу клиентам и предлагают комфортные схемы погашения.

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