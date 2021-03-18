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четверг, 18 марта 2021 14:45

Креативная студия "7Arts": там, где Ваши желания воплощаются в реальность

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Молодая команда креативных людей, которая создает эксклюзивный, а главное качественный продукт на территории Украины.

Все что только можно представить из фанеры - предлагает для Вас дизайнерская студия "7Arts"

 

• Уникальный декор
• Оригинальные сувениры
• Персонализированные подарки
• Развивающие эко игрушки
• Товары для бизнеса
• Свадебные аксессуары

Различные праздничные изделия и подарки: на Новый Год, Пасху, день рождения. Ресторанную атрибутику, книги и блокноты, коробки, органайзеры, открытки.

Простая идея дополнительного заработка переросла в успешный бизнес.

Несколько лет назад один из основателей студии Дмитрий Яшин наткнулся на идею с лазерной резкой. Замыслов было немало, но профессиональное оборудование стоило больших средств. "Я поделился своими планами с другом, он поверил в меня, мы приобрели первое оборудование и начали работу", - вспоминает Дмитрий.

"Конечно наша команда формировалась не сразу. Сначала мы работали сами, потом наняли первого работника на производство, менеджера, дизайнера и теперь наша семья насчитывает уже 12 человек. Каждый из нас действительно на своем месте и занимает его не зря. Наши многочисленные довольные клиенты тому подтверждение", - улыбается Дмитрий.

 

Как воплотить мечту в жизнь

Дизайн, изделие, упаковка, обслуживание - все должно быть идеально!

Каждая частица коллектива 7Arts отвечает за то, чтобы клиент остался максимально доволен сотрудничеством, даже самые смелые его ожидания в результате должны быть превзойдены! "Только тогда мы понимаем, что делаем это все не зря и только такой результат вдохновляет нас на движение вперед. Стоять на одном месте это точно не про нас. Если мы выбрали фанеру и лазерное оборудование - значит должны выжать из этого все по максимуму ... и идти дальше! Сейчас у нас не только лазерное оборудование, в нашем распоряжении также профессиональный УФ принтер для нанесения цветной печати, в планах фрезерное оборудование и многое другое".

"Если Вы не знаете, что бы такого особенного подарить близким людям, тогда Вы точно не были у нас". Удивить действительно уникальным подарком легко вместе с командой 7Arts, переходите по ссылке https://7arts.com.ua/ и сами проверьте украинский сервис на качество. Поверьте, Вы будете приятно удивлены!

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