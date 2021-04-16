Компьютерный стол для домашнего кабинета

Современные реалии – удалённая дистанционная работа. Весь мир перестраивается, учится существовать в новых условиях. Одним из которых является работа в домашнем офисе. Если некоторые счастливчики могут выделить для этих нужд целое помещение, расставив там кресла, диваны, письменный стол, шкафы, то другим приходится ограничить рабочую зону только столом, ведь без него работать будет крайне сложно. Моделей компьютерных столов множество, также, как и профессий. Какой же именно приобрести?

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Компьютерные столы: быть или не быть

Находятся те, кто считает, что стол для работы не нужен: поставил ноутбук на колени и трудись на здоровье. Это самое большое заблуждение из всех возможных. С техникой на коленях много не заработаешь. Неудобно, опасно для здоровья, неэффективно, непрактично.

Стол для компьютера сам по себе создаёт рабочую атмосферу, помогает сосредоточиться на выполнении поставленных задач, способствует повышению качества работы.

Какой вариант выбрать?

Выбор стола – задача ответственная, важная. Учитывать нужно разные аспекты:

• Используемый материал;

• Габариты изделия;

• Форму;

• Цвет;

• Наличие дополнительных полок, ящиков;

• Специфику профессии.

TABURETKA.UA имеет большой ассортимент компьютерных столов

Последний пункт – наиболее весомый. От него рекомендуют отталкиваться в первую очередь. Кому-то для работы достаточно места для ноутбука, кому-то потребуется разместить принтер, сканер, прочую оргтехнику. Бухгалтеру не лишним будут ящики для бумаг, архитектору – столешница с наклоном. Исходя из этих особенностей и стоит выбирать.

Правда ли, что стеклянные компьютерные столы опасны?

Стол для компьютера изготавливают из разного материала: натурального дерева, ДСП, МДФ, пластика, стекла. Стоимость их разнится, но функциональность практически идентична. Правда, можно встретить мнение, что стеклянные модели опасны для суставов, нервной системы. Якобы тот факт, что длительное соприкасание кисти руки с холодным стеклом негативно влияет на здоровье. Полный абсурд. Всё это не имеет под собой ни одного адекватного подтверждения. Если хочется компьютерный стол из этого материала, то отказывать себе в этом не стоит.

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