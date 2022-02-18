Компания Ferrexpo попала в "Книгу рекордов Украины"

135 сотрудников компании Ferrexpo подписали декларацию содействия гендерному равенству. Фото: Gazeta.ua

135 сотрудников компании Ferrexpo подписали декларацию содействия гендерному равенству – HeforShe commitment. Это произошло 17 февраля в городе Горишние Плавни Полтавской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Среди подписантов – механики, энергетики, водители, машинисты, менеджеры, ревизоры, члены наблюдательных советов. Пообещали не молчать, когда становятся свидетелями любой формы унижения. Также - противостоять другим мужчинам, допускающим дискриминацию в отношении женщин и девушек. Содействовать их профессиональной самореализации.

Такой массовостью подписанты внесли и свою компанию, и город в "Книгу рекордов Украины" в номинации "Наибольшее количество сотрудников компании, подписавших декларацию гендерного равенства".

"3 347 000 мужчин из всех стран мира сделали свои декларации HeforShe. Сотрудники Ferreхpo приобщились к движению за гендерное за гендерное равенство. И власть, и бизнес, и община должны звучать в равной степени и женскими, и мужскими голосами", - прокомментировал событие городской голова Горишних Плавней Дмитрий Быков.

Компания Ferrexpo в последние годы сделала немало проектов по усилению голосов и влиянию женщин в своей структуре.

"Наша цель – не менее 30 процентов женщин в управлении до 2030 года. С 2020-го нам удалось увеличить количество женщин в управлении на 20 процентов. Приятно отдавать себе отчет, что 135 моих коллег оказались готовыми публично высказываться за гендерное равенство, противостоять гендерным стереотипам, способствовать продвижению женских карьер. С такой поддержкой наша амбициозная цель не кажется недостижимой", - заявил Виктор Лотоус, председатель правления "Полтавский ГОК".

Благодаря такой инициативе Ferrexpo станет местом, где женщины и мужчины чувствуют себя одинаково ценными, считает представитель ООН "Женщины в Украине" Эрика Квапилова:

"Мы рады, что руководство Ferrexpo решило мобилизовать сотрудников-мужчин для присоединения к движению HeforShe".

HeforShe ("Он для нее". – Gazeta.ua) – это начатое ООН глобальное движение солидарности с женщинами. Цель – достичь гендерного равенства в мире. Движение предлагает мужчинам и людям всех полов присоединиться и быть агентами изменений. Основанный на идее, что гендерное равенство — это проблема, социально, экономически и политически затрагивающая всех людей. Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатков, используемых в производстве стали. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.