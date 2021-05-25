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вторник, 25 мая 2021 12:11

Kolorit — выбор года 2020!

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Каждый год в Украине проходит престижный бизнес-конкурс "Выбор года". Отечественные и зарубежные компании борются за заветную награду — всенародное признание. Первое место означает, что продукция одобрена самыми строгими критиками — покупателями. В 2020 году в номинации "Краска года украинского производства" верхнюю ступень пьедестала почета заняла ТМ Kolorit.

Лучшие из лучших: что предлагают победители

Фестиваль-конкурс проходит в несколько этапов. Важнейший из них — опрос покупателей и пользователей продукции. Реальные люди с опытом применения разных лакокрасочных материалов подтвердили: краска Kolorit — лучшая для ремонта дома.

Компания предлагает:

• стабильное качество продукции;
• инновационные разработки;
• более 50 000 оттенков и разные степени блеска интерьерных красок;
• стойкость цвета благодаря профессиональной тонировке;
• взаимодополняющие материалы для полного цикла малярных работ.

Узнать больше о продукции можно на быстром и удобном сайте-каталоге. Там же можно получить онлайн-консультацию, изучить список магазинов, где можно приобрести продукцию.

Качество и инновации: что доступно покупателям в Украине

Безопасность, надежность и премиальное качество — "три кита", на которых базируется Kolorit. В составе лакокрасочных материалов компании отсутствует фенол, аммиак, легколетучие органические растворители, алкилфенолэтоксилат и тяжелые металлы. Краски используют в частных домах, детских учреждениях (школах, детских садах), больницах и на пищевом производстве.

К надежности покупатели отнесли долговечность покрытия, устойчивость к механическим, химическим и световым воздействиям. При этом краски легко колеруются на профессиональном оборудовании по тонировочной системе Avatint Tikkurila. Кроме того, в 2020 в продаже появилась ультралегкая шпатлевка STANDART LH, которую тоже можно колеровать.

Узнайте больше о лучших красках, чтобы ваш ремонт был идеальным!

  В 2020 году в номинации "Краска года украинского производства" победила ТМ Kolorit
В 2020 году в номинации "Краска года украинского производства" победила ТМ Kolorit
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Сейчас вы читаете новость «Kolorit — выбор года 2020!». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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