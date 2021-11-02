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вторник, 02 ноября 2021 15:35

Клинические исследования — АРЕНСИЯ

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  Частная исследовательская организация АРЕНСИЯ специализируется на проведении ранних фаз клинических исследований
Частная исследовательская организация АРЕНСИЯ специализируется на проведении ранних фаз клинических исследований

Клиническое исследование начинается с понимания механизма заболевания. Когда механизм заболевания становится известным и понятным, возникает необходимость нахождения средств влияния на этот механизм - так возникает новая идея. На этом этапе исследователи создают новые молекулы, которые теоретически могли бы воспрепятствовать развитию заболевания.

Усовершенствование идеи проходит несколько этапов для подтверждения обоснованности начальных предположений. В первую очередь действие нового медицинского препарата проверяют в биологических моделях (химические реакции, фрагменты тканей), потом на определенных видах лабораторных животных, поскольку реакция на препарат в организме животного подобна реакции в организме человека. Лишь небольшая часть созданных исследователями молекул доходит до этапа применения при участии людей.

АРЕНСИЯ - это частная исследовательская организация с немецким акционерным капиталом, основанная в 2010 году, которая специализируется на проведении ранних фаз клинических исследований. Главный офис компании расположен в г. Дюссельдорфе, в Германии.

ARENSIA сотрудничает с крупнейшими в мире фармацевтическими компаниями для проведения клинических исследований.

ARENSIA открыла современные специализированные центры для проведения клинических исследований в разных странах Европы. Исследовательские центры ARENSIA оборудованы всем необходимым для обслуживания и комфорта пациентов. Исследовательские центры полностью обеспечены современным медицинским оборудованием, что позволяет гарантировать безопасность пациентов при проведении клинических исследований.

Исследовательские центры компании ARENSIA в Украине являются одними из крупнейших в стране специализированных центров клинических исследований. Филиалы ARENSIA в Украине проводят клинические исследования I и II фазы в разных терапевтических направлениях согласно наивысшим международным стандартам с 2017 года.

ООО "АРЕНСИЯ ЕКСПЛОРАТОРИ МЕДИСИН". Лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике выдана на основании приказа Минздрава Украины №331 от 24.02.2021 года. Регистрационное досье от 01.02.2021 №326/21/М.

 

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