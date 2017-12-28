Киевстар планирует запустить 4G в первой половине 2018 года

Мобильный оператор Киевстар уже подготовил сеть к запуску мобильного интернета на частотах 1800 МГц

Президент Киевстар Петр Чернышов заявил, что мобильный оператор уже подготовил свою сеть к запуску мобильного интернета нового поколения на частотах 1800 МГц и закупил дополнительные базовые станции для 4G на частотах 2600 МГц, аукцион на которые пройдет уже в конце января.

Ранее в компании заявляли, что для полноценного запуска 4G в Украине частот 2600 МГц недостаточно, ведь их радиус действия в 3 раза меньше, чем на частотах 1800 МГц.

Тендер на частоты 1800 МГц должен состояться уже в феврале 2018 года.

Для того, чтобы пользоваться 4G, нужен соответствующий смартфон – с поддержкой "четвертого поколения". Кроме того, чтобы воспользоваться в будущем 4G-интернетом, нужна еще и соответствующая SIM-карта – USIM. Абоненты Киевстар могут заменить свои сим-карты на USIM в фирменных магазинах мобильного оператора бесплатно, это занимает несколько минут. Контрактным абонентам для замены сим-карты необходимо иметь с собой паспорт.

Для абонентов Киевстар есть специальные коды, которые помогут проверить:

• будет ли работать ваша SIM-карта в сети 4G. Наберите код *245*4# вызов;

• поддерживает ли телефон 4G – набрать код *245*5# вызов.

Важно отметить, что между третьим и четвертым поколениями связи нет такой большой разницы в скорости как это было в сравнении с 2G. Интернет в 4G будет в несколько раз быстрее, но разница в скорости не будет астрономичной: 15-30Мб/c. Например, музыкальный трек в 4G можно будет закачать за одну секунду, тогда как в сети 3G это заняло 8-10 секунд. YouTube ролик в HD-формате загрузится мгновенно, а в 3G – надо будет подождать одну-две минуты.