Киевградосервис: универсальная строительная компания

Сейчас невозможно найти вид строительно-ремонтных работ, которые бы не выполнялись "Киевградосервис"

Уже более 10 лет строительная компания "Киевградосервис" занимается всеми видами строительно-ремонтных работ на всей территории Украины. С того времени фирма получила большое количество позитивных отзывов, но главное то, что из года в год "Киевградосервис" продолжает совершенствовать качество своих услуг, достигая новых высот.

Компания была основана в 2006 году. С того времени было успешно закончено более 1000 строительно-ремонтных проектов. Штат сотрудников увеличился до 154 человек. Каждый из них точно знает свои обязанности и место в четкой структуре компании, что является одним из краеугольных камней успеха "Киевградосервис". Именно благодаря четкому делегированию полномочий компания завершает свои проекты качественно и в срок.

Виды услуг компании "Киевградосервис"

С 2006 года компания постоянно расширялась, и сейчас практически невозможно найти вид строительно-ремонтных работ, которые бы не выполнялись "Киевградосервис".

Список основных направлений деятельности компании включает:

• Проектировку. Специалисты компания с удовольствием спроектируют с нуля здание или планировку помещений, которая будет отвечать всем вашим пожеланиям;

• Согласование. Подготовка всех документов к утверждению технических характеристик возводимого или ремонтируемого здания.

• Дизайн интерьеров. Лучшие дизайнеры Киева обеспечат вас ярким и практичным дизайном офисного или жилого помещения.

• Генподряд. "Киевградосервис" предлагает качественные услуги генподрядчика. Наши специалисты с удовольствием составят бюджет проекта, наймут субподрядчиков и подрядчиков, составят схемы планирования и займутся контролем качества и выполнениями сроков.

• Земляные работы. Компания подготавливает земляные участки под строительство.

• Обустройство промышленных полов.

• Демонтажные работы. С учетом всех правил безопасности и строительных норм компания снесет устаревшее или аварийное здание.

• Обустройство и усиление фундаментов. Фундамент – это основа любого здания, поэтому для более длительного срока эксплуатации фундамент необходимо качественно закладывать и своевременно укреплять. "Киевградосервис" обладает колоссальным опытом и в первом, и во втором.

• Гидроизоляционные работы. Установка защитных элементов на строительные конструкции от воздействия влаги и проникновения воды.

• Электромонтажные работы. Монтаж проводки и кабелей.

• Малярные работы.

• Штукатурные работы.

• Облицовочные работы.

• Установка потолков.

Настолько широкий список услуг обеспечивает "Киевградосервис" лидирующие позиции на строительном рынке Украины. За годы существования компания прошла долгий путь от небольшого предприятия до гранда строительных работ. Обращаясь за строительными услугами в "Киевградосервис", вы можете быть уверенными, что ваш проект будет закончен качественно и в срок.