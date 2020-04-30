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четверг, 30 апреля 2020 18:13

KFC передаст 1200 обедов медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом

KFC вместе со своим франчайзинговыми партнерами, компаниями "Глобальна ресторанна група - Україна" и "Тести Фуд", запускают программу поддержки медиков в Киеве и Днепре. В период с 28 апреля по 7 мая ежедневно "ГРГ - Україна" и "Тести Фуд" будут бесплатно доставлять более 100 обедов медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, из ресторанов KFC в этих городах. Сервис доставки Glovo обеспечит бесплатную доставку блюд в кратчайшие сроки ко времени, согласованному с администрациями медучреждений. Каждый обед готовится непосредственно перед доставкой и включает в себя Дискавери баскет или твистер, картофель фри или картопляник, соус, маффин или пирожок и напиток. Обеды будут направлены в следующие больницы:

 

● Киев, Киевская городская детская клиническая больница №1;

● Киев, Александровская клиническая больница;

● Днепро, больница №21.

Алексей Шаров, генеральный директор компании "Глобальная Ресторанная Группа", франчайзинговый партнер KFC:

"Мы благодарим всех медицинских работников, сражающихся с коронавирусной инфекцией. Спасибо за ваш труд!"

Алина Киптык, генеральный директор компании "Тести фуд", франчайзинговый партнер KFC:

"KFC – бренд с большим сердцем, даже в сложные времена мы верим, что нужно находить возможность помогать! Спасибо медработникам, вы – настоящие герои!"

 

В настоящее время сеть KFC в Украине насчитывает 31 ресторан. С самого начала эпидемии KFC значительно усилил санитарно-гигиенические меры, включая частую дезинфекцию всех поверхностей в ресторанах, ежедневную проверку состояния здоровья сотрудников, в частности, измерение температуры до выхода на смену, усиленные меры личной гигиены.

KFC, подразделение компании Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM), – международный ресторанный бренд с многолетней историей достижений и инноваций, специализирующийся на блюдах из курицы. История бренда началась с полковника Харланда Сандерса, более 75 лет назад создавшего уникальный рецепт приготовления курицы с применением 11 трав и специй. Этот рецепт был записан на обратной стороне двери в его кухню. Сегодня KFC по-прежнему следует формуле успеха, созданной полковником Сандерсом, – курица панируется и готовится вручную специально обученными поварами более чем в 23 000 ресторанах KFC в 140 странах мира. Дополнительную информацию вы сможете найти на сайте www.kfc-ukraine.com.

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