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пятница, 26 ноября 2021 13:17

Какой вид алкоголизма самый опасный

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В Украине 87% взрослых употребляют алкоголь. Часть из них слишком увлекается крепкими напитками и становится зависимой. Поэтому ежегодно от проблем с алкоголем погибает более 200 тыс. человек.

Избавиться от алкогольной зависимости очень трудно. На начальной стадии многое зависит от окружения. Оно может уберечь склонных к чрезмерному употреблению алкоголя от дальнейших необдуманных шагов.

Когда же близким не удается справиться и вытащить человека из зависимости, за дело должны взяться специалисты. Чем раньше обратиться к ним, тем легче будет процесс выздоровления. Услугу лечение алкоголизма Киев предоставляет клиника "Medicoменте". Медики разбираются, что стало причиной зависимости - окружение, депрессия, стресс или наследственность. Определяют вид и стадии болезни.

  В клинике "Medicoменте" помогают избавиться от алкогольной зависимости
В клинике "Medicoменте" помогают избавиться от алкогольной зависимости

Виды алкоголизма:

• Пивной - регулярное потребление пива и слабоалкогольных напитков в объеме более 1 литра в день.
• Хронический - частое употребление спиртных напитков. Постоянное похмелье и необходимость "поправить" здоровье ведут к увеличению доз и прочности употребляемого.
• Запойный - длительное, непрерывное употребление больших порций алкоголя. Могут повлечь смерть.
• Женский - опасен из-за быстрого развития, сложно лечится.
• Детский - наносит разрушительное воздействие на развивающийся организм.

• Тайный - регулярное употребление алкогольных напитков, которое приводит к тяжелым последствиям. Требует помощи наркологов, психотерапевтов и реабилитации в условиях стационара.

В клинике "Medicoменте" лечат алкоголизм благодаря комплексной терапии. Начинают с бесплатной первичной консультации психотерапевта, которую проводят с пациентом, а при необходимости – и с его родственниками.

Следующий этап - комплексное обследование организма. Пациент сдает анализы и тесты. Проходит исследование УЗИ, ЭКГ, осмотры у терапевта и других специалистов. Они проверяют наличие сопутствующих заболеваний. Тогда составляют план лечения алкоголизма и реабилитации пациента.

Важной мерой является детоксикация. Проводят ее методами, которые лучше всего подходит больному. Основное лечение включает инфузионную и фармакологическую терапии, аверсивную терапию, психотерапию, ибогаин терапию и имплант.

  В клинике "Medicoменте" помогают избавиться от алкогольной зависимости
В клинике "Medicoменте" помогают избавиться от алкогольной зависимости

Живут пациенты в 1, 2 и 3-местных просторных палатах гостиничного типа. Питаются согласно меню, которое составляют по пожеланиям больных и рекомендациям врачей. Клиника охраняется и имеет круглосуточное наблюдение. Предоставляются услуги массажиста и косметолога, проводятся омолаживающие процедуры. Есть зал для отдыха и общения, кабельное телевидение, Wi-Fi.

После преодоления зависимости, клиника "Medicoменте" проводит поддерживающую терапию в течение года - консультации и наблюдения.

Подробнее о лечении алкоголизма можно узнать по телефону клиники "MedicoМente" в Киеве (095) 550-85-25.

ООО "МЕДІКОМЕНТЕ". Лицензия на медицинскую практику приказ МЗ Украины от 04.04.2019 г. № 726 "О лицензировании медицинской практики", выдана Министерством здравоохранения Украины.

 
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