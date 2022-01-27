Какой подарок подарить девушке на 14 февраля?

Почему-то принято считать, что выбирать подарок на День всех влюбленных для девушки совсем не сложно. В основном в ход идут стандартные букеты роз, мягкие игрушки, косметика и духи, украшенные розовыми блестками и сердечками.

Сервис bodo предлагает идти иным путем — дарить любимым захватывающие эмоции. Веселые приключения, необычный опыт, интересные обучения и мастер-классы радуют и остаются в памяти значительно дольше, чем вещи.

Как выбрать впечатление любимой девушке?

На сайте bodo представлены 22 категории самых разных направлений: спорт, романтика, экстрим, SPA, путешествия, рестораны, активный отдых и многое другое. Найдется впечатление для девушки с любыми вкусами, интересами и предпочтениями.

● Романтическим натурам подойдет киновечер для двоих, фотосессия Love Story, уикенд в замке.

● Увлекающимся творчеством можно смело дарить мастер-класс вокала, создание скульптуры, живопись и вино, мастер-класс по созданию ловца снов.

● Влюбленным в стиль и моду понравится шопинг со стилистом, индивидуальный пошив сумки, мастер-класс визажа.

● Любительницам экстрима и острых ощущений подойдет полет в аэротрубе, драйв на квадроциклах, прыжок с парашютом в тандеме, комната страха.

● Желающим позаботиться о себе и отдохнуть точно будут уместны лавандовое SPA, аромамассаж, ванна Клеопатры, флоат-капсула.

Дополнительное преимущество в том, что большинство из впечатлений можно посетить вдвоем, добавив в копилку общих воспоминаний еще один замечательный день, проведенный вместе.

Как воспользоваться сертификатом?

Сертификат можно заказать в двух видах — физическом и электронном. В первом случае это будет красочная коробка в праздничном пакете с открыткой и конфетти внутри. Этот вариант подойдет, если вы будете поздравлять девушку при личной встрече, передавая подарок из рук в руки. Второй вариант подойдет, если в праздник вы с любимой будете на расстоянии. В этом случае сертификат придет ей на электронную почту в назначенную дату. В каждом из вариантов у получательницы будет 9 месяцев, чтобы посетить выбранное впечатление в удобную дату и время.

Если же вы задумали сделать сюрприз непосредственно в День святого Валентина, пригласив девушку уже к самому началу впечатления, можно воспользоваться опцией покупки "для себя". Тогда сертификат получите и активируете вы, а также выберете подходящее время. Это все, что придется сделать — остальной организацией займется bodo.

За качество услуг также можно не беспокоиться — компания работает только с надежными партнерами, проверяя каждое впечатление на безопасность и надежность, прежде чем добавить его в свой каталог.

Искренние эмоции любимых дорогого стоят, а с сертификатами от bodo всегда легко радовать, баловать, удивлять и веселить.