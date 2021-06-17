Какие настолки самые популярные среди молодежи

Настольные игры позволяют развить логику и коммуникативные навыки

В эру компьютеризации кажется, что настольные игры отходят на второй план. Их замещает общение в социальных сетях, прикольные видео и эффектные онлайн-экшены. Однако эти занятия исключают живое общение, позитивные эмоции и приятные воспоминания, которые можно получить от совместного времяпрепровождения с друзьями и единомышленниками.

Даже, если вы заядлый любитель современных гаджетов, не стоит сбрасывать со счетов настольные игры. Разные по количеству игроков, жанрам и продолжительности, они позволяют развить логику и коммуникативные навыки, весело провести время и даже почувствовать себя лидером бандитской группировки.

В зависимости от сути и количества участников, бестселлеры можно разделить на несколько категорий:

• квесты и викторины. Это увлекательные игры для настоящих детективов. Разгадывать тайны можно самостоятельно или в компании подготовленных единомышленников. Типичными примерами являются серии игр "Элементарно", "Карманный детектив", "Второй шанс" и проч.;

• игры для семьи. Это занимательные стратегии, которые будут одинаково интересны для юных и взрослых участников. Самыми популярными в этой категории являются: "КтоЯ", "Дуплет", "Алиас" и т. д.;

• игры для офиса. В эту категорию попали такие хиты, как "Мафия" и "Монополия", а также те, которые стали популярными относительно недавно: "Взрывные котята", "Карты конфликта", "Экивоки", "Сказочные кубики Рори" и проч.;

• игры для девичника, мальчишника и других вечеринок. Судя по названию, с такими развлечениями скучать точно не придется. В зависимости от темы, можно выбрать викторины исключительно для девчонок или те, которые будут интересны всем гостям, независимо от пола;

• карточные. Пожалуй, это наиболее многочисленная категория. В ней, помимо обычных игральных карт, представлены игры, которые покорили полмира, например, "УНО" или "Данетки".

Среди огромного разнообразия вариантов подобрать классную настолку не составит особого труда. Попробуйте!