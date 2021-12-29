Как выбрать наркологическую клинику

Все наркозависимые имеют право на возвращение к свободной и полноценной жизни. Но многим трудно осознать необходимость лечения. Это трудный шаг. Но когда больные понимают его важность, то возникает проблема профессиональной помощи - хорошей наркологической клиники.

Нельзя преодолевать зависимость самостоятельно, или бросаться в ближайшее заведение, которое обещает вылечить. Нужно тщательно ознакомиться с программой и условиями оздоровления. Взять консультацию и оценить возможности персонала заведения. Поискать отзывы о клинике.

Медицинский центр должен иметь лицензию и сертификат МОЗ Украины. К таковым относится клиника МедикоМенте. Здесь работают комплексно и берутся за преодоление зависимости наиболее оптимальным для пациента путем.

МедикоМенте - наркологическая клиника Киев, где гарантируют выздоровление. Здесь проводят полную диагностику пациентам, во время лечения обеспечивают постоянный мониторинг состояния здоровья.

Лечение предусматривает комплексное применение медикаментозного, психотерапевтического и аппаратного лечения с использованием уникальных методик - гипнотерапия, ибогаин-терапия, импланты. Персонал наркологического центра беспокоится о пациенте, создаются благоприятные условия к скорейшему выздоровлению.

Восстановительный этап лечения в наркологической клинике в Киеве имеет в приоритете комфорт и быстрое восстановление здоровья пациента. Для этого проводят физиопроцедуры, массаж, аппаратные методики очищения крови и лимфы - плазмаферез, лазерное и ультрафиолетовое облучение крови, лимфодренаж. Занимаются восстановлением нервной системы - нейрометаболическая терапия, электро-нейро-кранио стимуляция и модуляция.

Особое внимание в наркологической клинике МедикоМенте Киев уделяют острым и критическим состояниям при абстинентном синдроме (ломка), детоксикации от психоактивных веществ. В специализированной палате интенсивной терапии с лицензированным оборудованием специалисты центра быстро и безболезненно выводят пациентов из тяжелых состояний.

К услугам клиентов наркологической клиники МедикоМенте:

• Комфортабельные 1-3-местные палаты, VIP, Люкс (соответствуют номерам 4-звездочных отелей)

• Питание ресторанное или диетическое.

• Круглосуточный контроль врачей.

• Конфиденциальность.

• Охрана.

• Зона для отдыха, Wi-Fi, TV.

• Спортивный и тренажерный зал.

• Физиотерапевтические процедуры

Психологи, психиатры и психотерапевты клиники прошли стажировку и имеют опыт работы в клиниках Европы, постоянно повышают квалификацию. Поддерживают контакты с пациентом и после завершения стационарного лечения в течение года.

Узнать больше о наркологической клинике и получить бесплатную консультацию можно по номеру телефона +38 (095) 550 85 25

ООО "МЕДІКОМЕНТЕ". Лицензия на медицинскую практику приказ МЗ Украины от 04.04.2019 г. № 726 "О лицензировании медицинской практики", выдана Министерством здравоохранения Украины.