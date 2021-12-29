Как выбрать наркологическую клинику

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский не станет приговором Порошенко" - Рыбачук
"Зеленский не станет приговором Порошенко" - Рыбачук
Просмотров: 927
Старинные балерины и клоуны: как елки украшают 100-летними игрушками - впечатляющие фото
Старинные балерины и клоуны: как елки украшают 100-летними игрушками - впечатляющие фото
Просмотров: 1611
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 1071
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1449
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 441
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1296
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 909
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2844
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2790
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 1062
Фото
Все фото
3
6
3
3
3
Выбор стола на кухню: 5 советов
Выбор стола на кухню: 5 советов
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Видео
Все видео
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
6 Просмотров: 1377
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 954
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1872
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1476
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 675
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 декабря 2021
Просмотров: 306
Новорічні дива
"Син планує встановити в кімнаті камеру, щоб засікти Святого Миколая. Хоче побачити його на власні очі. Як викрутитися, щоб дитина не розчарувалася?" ...
четверг, 30 декабря 2021 10:00

Как выбрать наркологическую клинику

  Комментировать

Все наркозависимые имеют право на возвращение к свободной и полноценной жизни. Но многим трудно осознать необходимость лечения. Это трудный шаг. Но когда больные понимают его важность, то возникает проблема профессиональной помощи - хорошей наркологической клиники.

Нельзя преодолевать зависимость самостоятельно, или бросаться в ближайшее заведение, которое обещает вылечить. Нужно тщательно ознакомиться с программой и условиями оздоровления. Взять консультацию и оценить возможности персонала заведения. Поискать отзывы о клинике.

 

Медицинский центр должен иметь лицензию и сертификат МОЗ Украины. К таковым относится клиника МедикоМенте. Здесь работают комплексно и берутся за преодоление зависимости наиболее оптимальным для пациента путем.

МедикоМенте - наркологическая клиника Киев, где гарантируют выздоровление. Здесь проводят полную диагностику пациентам, во время лечения обеспечивают постоянный мониторинг состояния здоровья.

Лечение предусматривает комплексное применение медикаментозного, психотерапевтического и аппаратного лечения с использованием уникальных методик - гипнотерапия, ибогаин-терапия, импланты. Персонал наркологического центра беспокоится о пациенте, создаются благоприятные условия к скорейшему выздоровлению.

Восстановительный этап лечения в наркологической клинике в Киеве имеет в приоритете комфорт и быстрое восстановление здоровья пациента. Для этого проводят физиопроцедуры, массаж, аппаратные методики очищения крови и лимфы - плазмаферез, лазерное и ультрафиолетовое облучение крови, лимфодренаж. Занимаются восстановлением нервной системы - нейрометаболическая терапия, электро-нейро-кранио стимуляция и модуляция.

Особое внимание в наркологической клинике МедикоМенте Киев уделяют острым и критическим состояниям при абстинентном синдроме (ломка), детоксикации от психоактивных веществ. В специализированной палате интенсивной терапии с лицензированным оборудованием специалисты центра быстро и безболезненно выводят пациентов из тяжелых состояний.

 

К услугам клиентов наркологической клиники МедикоМенте:

• Комфортабельные 1-3-местные палаты, VIP, Люкс (соответствуют номерам 4-звездочных отелей)

• Питание ресторанное или диетическое.

• Круглосуточный контроль врачей.

• Конфиденциальность.

• Охрана.

• Зона для отдыха, Wi-Fi, TV.

• Спортивный и тренажерный зал.

• Физиотерапевтические процедуры

Психологи, психиатры и психотерапевты клиники прошли стажировку и имеют опыт работы в клиниках Европы, постоянно повышают квалификацию. Поддерживают контакты с пациентом и после завершения стационарного лечения в течение года.

Узнать больше о наркологической клинике и получить бесплатную консультацию можно по номеру телефона +38 (095) 550 85 25

ООО "МЕДІКОМЕНТЕ". Лицензия на медицинскую практику приказ МЗ Украины от 04.04.2019 г. № 726 "О лицензировании медицинской практики", выдана Министерством здравоохранения Украины.

 
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выбрать наркологическую клинику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

Кровавая резня: испанцы выгнали евреев из страны

Самое читаемое
&quot;Саше уже ничего не болит&quot;: умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
 Просмотров: 17010
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
4
 Просмотров: 9675
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
6
 Просмотров: 8712
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения Просмотров: 8199
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить Просмотров: 7362
Новости компаний
Самые распространенные ошибки при выборе пластиковых окон
Самые распространенные ошибки при выборе пластиковых окон
Как провести детоксикацию организма от наркотиков
Как провести детоксикацию организма от наркотиков
Где заказать такси онлайн в Киеве
Где заказать такси онлайн в Киеве
Эффективное лечение алкоголизма в Киеве
Эффективное лечение алкоголизма в Киеве
Подари оригинальный презент с именем от EGOS
Подари оригинальный презент с именем от EGOS
Больше всего комментируют
21
Украинцы хотят видеть президентом Гордона
6
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
5
Кому проигрывает Зеленский во втором туре выборов - опрос
4
После скандала с помощницей замминистра образования уволили
3
Депутат Госдумы РФ призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь
Голосов: 28
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть