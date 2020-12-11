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вторник, 15 декабря 2020 11:00

Как выбрать идеальный ежедневник на 2021 год

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В век смартфонов и планшетов мы всё ещё не готовы променять плотную глянцевую бумагу на гаджеты. Ежедневник становится лучшим другом и помощником не только в достижении целей, но и в поддержании бодрого духа.

Как выбрать идеальный ежедневник на 2021 год? Обратить внимание на продукцию немецкой компании Brunnen.

BRUNNEN — это классика в мире ежедневников. Слово "Brunnen" стало нарицательным. Произнося его, сразу представляешь себе надежный ежедневник в твердом переплете с детальным органайзером дня внутри.

 

Сегодня продукция компании настолько разнообразна, что готова решить множество задач:

1. Снизить уровень стресса

Представьте себе ежедневник, который позволяет вам иногда прокрастинировать. В нем нет никакой строгости и рамок. Пишите, рисуйте, вклеивайте стикеры. Для этого отлично подойдут записные книги Компаньон с чистыми страницами или с линовкой в точку. Сюда же отнесем колледж-блоки с антистресс-раскрасками на обложках.

2. Выработать полезные привычки и навыки

Хорошо, когда рядом одновременно и ежедневник, и самоучитель по определённой теме. Например, вы поставили цель: вести семейный бюджет и освоить английский. Для этого возьмите недатированный Brunnen — Стандарт, Смарт или записную книгу Компаньон. В них вы сможете вести запись доходов и расходов, дополнять их обычными записями и одновременно изучать новые слова.

3. Спланировать день, неделю, год

Чаще всего при слове "ежедневник" мы представляем себе бизнес-планер с расписанием на каждый день. У Brunnen, конечно же, есть такие виды — это датированные ежедневники Стандарт, Бюро и планинги. Такие помощники с добротной навигацией и статусными обложками помогают четко отслеживать задачи. Их закупают компании для сотрудников, дарят в качестве сувениров. При этом они не обязательно должны быть строгого вида. Brunnen предлагает около 250 видов обложек, которые подойдут и офисным сотрудникам, и руководителям, и фрилансерам.

 

В декабре у вас есть уникальная возможность выиграть один из 4-х сертификатов на 2500 грн при покупке BRUNNEN у нашего официального партнера — магазина "Розетка". А потому предлагаем не терять время, а переходить по ссылке и оформлять заказ.

 
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