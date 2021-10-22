Как выбрать двери в квартиру

Как входные, так и межкомнатные двери — визитная карточка дома. Их стильный дизайн и аккуратный внешний вид придают интерьеру изысканность и утонченность. Кроме того, двери обеспечивают безопасность, шумоизоляцию и создают приватное пространство в помещении. Но как выбрать надежные, прочные и долговечные модели, которые идеально впишутся в интерьер? Что учитывать, подбирая материал, расцветку и конструкцию двери?

Входные двери — на страже Вашей безопасности

Чтобы входные двери прослужили Вам долгое время, необходимо уделить внимание таким деталям:

• материал — металлические двери считаются самыми надежными и безопасными. Необходимо, чтобы входная дверь была утеплена и имела хорошие звукоизоляционные свойства;

• расцветка — по технике безопасности входная дверь не должна сливаться с цветом стен. Поэтому расцветка входной двери должна контрастировать с интерьером. Для того чтобы дверное полотно органично вписалось в дизайн помещения, выбирайте расцветку на несколько тонов темнее, чем стены или напольное покрытие;

• конструкция — дополнительную защиту Вашему дому обеспечат такие специальные системы, как механизмы многостороннего запирания дверей, антисрезы, надежные петли, а также декоративную роль сыграют удачно подобранные наличники.

Хорошая входная дверь — это выгодная инвестиция в безопасность Ваших близких.

Межкомнатные двери — безупречность в деталях

При покупке внутренних дверей можно применить такой же подход, как и при выборе входных:

• материал — массивные, прочные двери изготавливаются из натурального дерева. Более бюджетным вариантом могут стать полотна из МДФ, покрытые ПВХ пленкой или шпоном, которые также хорошо зарекомендовали себя в использовании;

• расцветка — обращайте внимание на отделку стен, цветовую гамму мебели. Главное правило: соблюдайте температуру тональности. Например, если интерьер оформлен в теплых оттенках, выбирайте соответствующую расцветку для дверей;

• конструкция — двери бывают глухие или с остеклением, одинарные или распашные. Выбор зависит от особенностей помещения. В ванну лучше выбрать глухие модели, а в просторную гостиную распашные.

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