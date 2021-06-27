Как SPC ламинат занял 30% рынка напольных покрытий в год?

Что такое SPC ламинат и почему стоит его выбрать?
SPC ламинат - это одна из последних новинок на рынке напольных покрытий. И вся его суть розшифровуеться из названия. Stone Plastic Composite - каменно пластиковый композит. Состоит из 60-80% карбоната кальция (в зависимости от производителя) и первичного поливинилхлорида. Имеет высокую плотность - 2000кг/м3, что фактически на уровне керамогранита. Имеет замковое соединение и укладывается на подложку. Толщина от 3.5 до 7 мм. Также может быть с уже интегрированной подложкой и без нее. Могут быть варианты с фаской, с микрофаской и без нее.
И вот основные причины почему стоит купить SPC ламинат?
1. 100% экологически чистый продукт. Здесь нет вредных для здоровья человека вредных веществ, от слова вообще.
2. Абсолютная защита от воды. Так, как продукт состоит из камня и винила, материалов которые не боятся воды, то и сам продукт - полность влагостойкий. А коэффициент водопоглащения при длительном контакте с водой - такой же как у керамической плитки.
3. Звукоизоляция. Одно из самых тихих напольных покрытий с замковым соединением. Не мало важно помнить, что еще на звукоизоляцию влияет выбранная подложка.
4. Идеальная геометрия и стабильность планок. Он выдерживает температурный режим от -15 до +45. Коэффициент изменения размером меньше 0.01%.
5. Ударопрочность. Она как минимум не меньше чем у керамической плитки. Но большим плюсом есть верхнее виниловое покрытие. Которое смягчает падение предметов и вероятность его разбития.
6. Пожаробезопасность. Сертифицированный SPC имеет класс B1 - это максимально безопасный класс. И при горении выделяет минимальное количество вредных веществ. А в большинстве случаев происходит самозатухание в течении 5 секунд..
7. Истираемость. Как правило защитный слой идет 0,3 мм, есть варианты 0,55. От этого класс 42 или 43. По табер тесту до появления царапин не менее 10000 об. или 30 лет бытовой эксплуатации.
8. Нескользкий. Тест по антискользящему эффекту этот каменный ламинат получил класс R9. А это означает, что он не скользкий даже влажный. Также за счет матовой или полуматовой поверхности на нем меньше видна пыль.
9. Простота монтажа. Не отличается от ламината. Но имеет несколько плюсов. Его не нужно резать лобзиком или пилами. В большинстве случаев подходит малярный нож. Из-за этого отсутствует пыль, а сам процесс происходит намного быстрее.
10. Укладка без порогов. Ламинат из камня без проблем можно укладывать площадью до 200 м2. без потери гарантии и срока эксплаутации.
11. Сочетается с теплыми полами. Тут даже два плюса. За счет наличия в основе камня уровень энергоэфективности - не меньше чем у керамической плитки. Отличный вариант для водяных теплых полов. И также отсутствие в составе формальдегидов. А стабилизатором является кальций-цинк. Класс экологичности в 10 раз выше чем - Е1 - максимально возможный на сегодняшний день.
Понятно, что идеальных напольных покрытий не существует. И у SPC есть минусы, но их не много:
- Относительно высокая цена.
- Основа должна быть близка к идеалу. Перепад не более 2мм на на 2 метра. Нельзя укладывать на основу из дерева.
- Более подвержен абразиву, чем керамика.
В итоге SPC ламинат - это чистый продукт, с высокой истираемостью и ударопрочностью, максимальной защитой от воды, идеальной геометрией планок, простым монтажом и уходом.
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