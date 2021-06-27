Как SPC ламинат занял 30% рынка напольных покрытий в год?

Что такое SPC ламинат и почему стоит его выбрать?

SPC ламинат - это одна из последних новинок на рынке напольных покрытий. И вся его суть розшифровуеться из названия. Stone Plastic Composite - каменно пластиковый композит. Состоит из 60-80% карбоната кальция (в зависимости от производителя) и первичного поливинилхлорида. Имеет высокую плотность - 2000кг/м3, что фактически на уровне керамогранита. Имеет замковое соединение и укладывается на подложку. Толщина от 3.5 до 7 мм. Также может быть с уже интегрированной подложкой и без нее. Могут быть варианты с фаской, с микрофаской и без нее.

И вот основные причины почему стоит купить SPC ламинат?

Понятно, что идеальных напольных покрытий не существует. И у SPC есть минусы, но их не много:

- Относительно высокая цена.

- Основа должна быть близка к идеалу. Перепад не более 2мм на на 2 метра. Нельзя укладывать на основу из дерева.

- Более подвержен абразиву, чем керамика.

В итоге SPC ламинат - это чистый продукт, с высокой истираемостью и ударопрочностью, максимальной защитой от воды, идеальной геометрией планок, простым монтажом и уходом.