Как распоряжаться деньгами в паре и не разрушить отношения?

Конфликты из-за денег чаще встречаются у пар, которые не знают привычек друг друга

Конфликты из-за денег способны разрушить даже самые крепкие отношения. Ведь любовь не отменяет необходимость оплачивать счета. Как планировать семейный бюджет так, чтобы не разрушить отношения?

Существует четыре схемы планирования семейного бюджета:

Общий: деньги принадлежат обоим, все расходы, даже на личные нужды, согласованы.

Равноправный. Пара поровну делит счета за аренду, коммунальные платежи, расходы на продукты. Деньги, остающиеся у каждого на личные нужды, никак не контролируются.

Солидарный. Вклад в семейный бюджет пропорционален зарплате. Итак, кто больше зарабатывает - тот и вносит больше.

Независимый. Каждый распоряжается своими деньгами и никак не согласовывает свои расходы. Продукты покупают по очереди, или каждый покупает, что хочет. Финансы объединяются только на общие цели - например, на покупку квартиры.

Существует еще один подвид финансовых отношений, когда один из супругов зарабатывает деньги, и удерживает другого, если обоих это устраивает.

Чтобы не спорить, главное прояснить:

• Какие у вас общие цели, и как надолго.

• Сколько необходимо денег на жизнь.

• Как распределить домашние обязанности.

Для пар без детей, которые только начинают жить вместе, лучше всего подходит равноправный бюджет. Полностью независимый подходит для пар с высокими доходами, когда расходы на продукты для них несущественны. Для семейных пар с детьми лучше подходит солидарный семейный бюджет.

Совместные деньги можно разделить на три части:

• Обязательные расходы

• Большие цели

• Желания

Конфликты из-за денег чаще встречаются у пар, которые не знают привычек друг друга, или если у них были разные представления о семейных отношениях, или неправильные ожидания в отношении партнера. Не стоит избегать обсуждения финансовых вопросов. Конфликтов проще всего избежать, если до начала совместной жизни все обсудить.

Наметьте общую финансовую цель, определите ее стоимость, запланируйте время и способ достижения. Совместные планы прекрасно влияют на отношения.

Обсуждайте, сколько денег вы сможете потратить, чтобы не выбрасывать деньги на ветер. Не пытайтесь считать каждую копейку и контролировать расходы своего партнера.

Не забывайте, что работа по дому требует много времени, особенно когда есть маленькие дети. Тем более, не правильно сваливать все домашние дела на женщину, которая работает и зарабатывает наравне с мужчиной.

Счастлив не тот, у кого много денег, а тот, кому их хватает. И если ваш партнер до начала совместной жизни не обещал удовлетворять все ваши финансовые потребности, или выполнять всю работу по дому – не стоит требовать большего.