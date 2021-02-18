Как превратить домашнее фото в необычный подарок

Любой привычный подарок можно сделать эксклюзивным, добавив на него рисунок, надпись или фотографию. Для этого подходят все самые распространенные виды поверхностей - пластиковые, металлические, текстильные, фарфоровые, деревянные или стеклянные.
Порадовать своих родственников или знакомых удивительной футболкой или подушкой очень просто. Создать дизайн и посмотреть как будет выглядеть заказ можно самостоятельно с помощью удобного онлайн-конструктора на сайте Аrt-gifts.
Для этого не обязательно быть художником. На основе памятных фотографий создают сувениры, не выходя из дома. Получив желаемую вещь, следует отправить заказ и ждать его воплощения. Большинство заказов выполняются в день поступления.
Такой вариант подарка подходит ко всем праздникам, памятным датам, юбилеям. Каждый год удивлять человека достойным презентом очень трудно. Но эта проблема решается с Аrt-gifts.
Рассмотрим самые популярные виды подарков:
Печать на холсте
На большом полотне с подрамником можно распечатать любое изображение. Получается настоящее произведение искусства, которое высоко ценится.
После нанесения изображения, оно закрепляется специальным лаком. Благодаря этому, рисунок получается долговечным. Таким образом, можно создать портрет в образе, фотостену, репродукцию или модульное изображение.
Картина по номерам
Ценный подарок в первую очередь для людей творческих. Они получают раскраску на основе фото, где каждый участок обозначен цифрой. Это есть номер оттенка, которым этот участок нужно зарисовать.
В комплекте идут полотно на подрамнике, акриловые краски и кисточка. После раскрашивания получается картина, размером от 30х40 до 60х90 см.
Печать на футболках
Наносят изображение на футболки разными способами:
• Шелкотрафаретная печать - отдельное нанесение каждого оттенка на ткань через трафарет. Такая технология имеет хорошее качество, но предполагает длительную подготовку и ограничение по количеству цветов в одном макете.
• Прямая цифровая печать - рисунок сразу целым ложится на ткань. Изготовление осуществляется быстро, но изображение не долговечно. Выдерживает до 20 стирок.
• Сублимационная печать - рисунок надежно держится на ткани, но наносится только на синтетическое полотно.
• Термотрансферная печать - моментальный перенос принта при сохранении полной палитры оттенков. Изображение получается устойчивым и имеет невысокую стоимость изготовления.
Фотокниги
Этот вид подарка позволяет собрать наиболее интересные фотографии в одной книге и добавить к ним необходимый текст. Такой презент вызывает самые теплые эмоции.
Значимость такого подарка не в его цене, а в том, что с течением времени рассматривать его будет все интереснее.
Комментарии