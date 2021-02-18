Как превратить домашнее фото в необычный подарок

Любой привычный подарок можно сделать эксклюзивным, добавив на него рисунок, надпись или фотографию. Для этого подходят все самые распространенные виды поверхностей - пластиковые, металлические, текстильные, фарфоровые, деревянные или стеклянные.

Порадовать своих родственников или знакомых удивительной футболкой или подушкой очень просто. Создать дизайн и посмотреть как будет выглядеть заказ можно самостоятельно с помощью удобного онлайн-конструктора на сайте Аrt-gifts.

На основе памятных фотографий можно создать сувениры, не выходя из дома

Для этого не обязательно быть художником. На основе памятных фотографий создают сувениры, не выходя из дома. Получив желаемую вещь, следует отправить заказ и ждать его воплощения. Большинство заказов выполняются в день поступления.

Такой вариант подарка подходит ко всем праздникам, памятным датам, юбилеям. Каждый год удивлять человека достойным презентом очень трудно. Но эта проблема решается с Аrt-gifts.

Рассмотрим самые популярные виды подарков:

Печать на холсте

На большом полотне с подрамником можно распечатать любое изображение. Получается настоящее произведение искусства, которое высоко ценится.

После нанесения изображения, оно закрепляется специальным лаком. Благодаря этому, рисунок получается долговечным. Таким образом, можно создать портрет в образе, фотостену, репродукцию или модульное изображение.

На основе памятных фотографий можно создать сувениры, не выходя из дома

Картина по номерам

Ценный подарок в первую очередь для людей творческих. Они получают раскраску на основе фото, где каждый участок обозначен цифрой. Это есть номер оттенка, которым этот участок нужно зарисовать.

В комплекте идут полотно на подрамнике, акриловые краски и кисточка. После раскрашивания получается картина, размером от 30х40 до 60х90 см.

На основе памятных фотографий можно создать сувениры, не выходя из дома

Печать на футболках

Наносят изображение на футболки разными способами:

• Шелкотрафаретная печать - отдельное нанесение каждого оттенка на ткань через трафарет. Такая технология имеет хорошее качество, но предполагает длительную подготовку и ограничение по количеству цветов в одном макете.

• Прямая цифровая печать - рисунок сразу целым ложится на ткань. Изготовление осуществляется быстро, но изображение не долговечно. Выдерживает до 20 стирок.

• Сублимационная печать - рисунок надежно держится на ткани, но наносится только на синтетическое полотно.

• Термотрансферная печать - моментальный перенос принта при сохранении полной палитры оттенков. Изображение получается устойчивым и имеет невысокую стоимость изготовления.

На основе памятных фотографий можно создать сувениры, не выходя из дома

Фотокниги

Этот вид подарка позволяет собрать наиболее интересные фотографии в одной книге и добавить к ним необходимый текст. Такой презент вызывает самые теплые эмоции.

Значимость такого подарка не в его цене, а в том, что с течением времени рассматривать его будет все интереснее.