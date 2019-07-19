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пятница, 19 июля 2019 14:30

Как правильно выбрать удобную и качественную обувь для детей

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Современные дети растут и развиваются слишком быстро. Каждый сезон надо покупать новую, а главное качественную обувь.

До сих пор не нашли удобную и качественную обувь для своего ребенка? Цены в магазинах зашкаливают? В интернет-магазине Котофей - обувь на любой вкус и цену. Здесь вы можете выбрать красивую, модную и элегантную обувь, которая при использовании будет максимально комфортной для ребенка.

  Интернет-магазин Котофей предлагает обувь на любой вкус
Интернет-магазин Котофей предлагает обувь на любой вкус

"У дочки очень быстро растет ножка. Каждые полгода покупаем новую обувь. Как любящая и заботливая мама хочу, чтобы мой ребенок ходил не только в красивом, но и в качественной обуви. Когда наткнулась на магазин Котофей - сразу поняла - это то, что мы так долго искали. Благодаря широкому ассортименту подобрали праздничные туфли под платье и нереально удобные босоножки. Ребенок счастлив. Теперь - только обувь Котофей", - рассказывает Татьяна Барабанова из Винницы.

Для того, чтобы правильно подобрать размер необходимо измерить длину стопы ребенка. На сайте Kotofey.net.ua вам подробно покажут, как это правильно сделать. Поэтому можете быть уверены - размер подойдет однозначно.

"Очень долго не могли найти качественную кожаную обувь для сына. Магазин посоветовала кума. За тысячу гривен купила качественные и удобные кожаные сандалии. Очень нравится, что под каждым товаром подробно описаны размеры и материал, из которого изготовлена обувь. Магазином довольны на 100%", - рассказывает Виктория Мартынюк из Одессы.

В интернет-магазине Котофей вы выберете удобную и стильную обувь на любое время года. Профилактическая (ортопедическая) обувь изготавливается по строгим требованиям и рекомендациям ведущих врачей-ортопедов. В зимних моделях используется натуральный шерстяной мех австралийского мериноса.

"Я - мама троих детей. И не по слухам знаю, как трудно выбрать ребенку обувь. Ведь ноги - это залог здоровья в будущем. Их надо беречь с юных лет. Обувь Котофей - это настоящая находка. Обувь на любой вкус. Радует, что она ортопедическая, да еще и по таким доступным ценам. А какие приятные бонусы они делают: в конце каждого сезона распродажи и скидки до 30%. Жаль, что на взрослых нет такой обуви, а то всей семьей закупались бы именно здесь", - рассказывает Лариса Довбыш из Харькова.

В магазине также есть обувь венгерских и польских компаний по очень приятным ценам. Купив раз обувь в Котофей - Вы влюбитесь в этот интернет-магазин навсегда.

Автор: Ирина Кальченко
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