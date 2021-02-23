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вторник, 23 февраля 2021 14:15

Как правильно обслуживать автомобильный кондиционер

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  Регулярно проводимая проверка и ремонт автокондиционеров убережет вас от неисправностей
Регулярно проводимая проверка и ремонт автокондиционеров убережет вас от неисправностей

В настоящее время установка автомобильного кондиционера или покупка автомобиля с этим устройством стала практически необходимостью. У владельцев автомобилей, оборудованных кондиционером, возникают дополнительные проблемы с диагностикой и обслуживанием системы кондиционирования воздуха. Хотя это устройство в основном включается в жару, некоторые используют его скрытые функции при повышении уровня влажности.

Помните, что правильно и регулярно проводимая проверка и ремонт автокондиционеров убережет вас от неисправностей и полной замены. В целом рекомендуется чистить автомобильный кондиционер не реже одного раза в год или каждые 20 тысяч километров пробега. Всегда проверяйте, загружена ли система, и ее работу.

Лучший способ продлить срок службы автомобильного кондиционера - это его поддерживать. В этом аспекте очень важна гигиена. Это гарантирует, что воздушный фильтр наилучшим образом выполняет свою функцию по задержанию всех внешних загрязнений в автомобиле.

Зачем и как часто нужен ремонт кондиционера автомобиля

Из-за времени и использования кондиционер автомобиля может выйти из строя. Чрезмерное количество пыли и других компонентов может повлиять на работу устройства и даже нанести вред вашему здоровью, вызывая ринит или синусит.

По этой причине рекомендуется каждые шесть месяцев проверять фильтр кондиционера автомобиля у специалистов. Если фильтр насыщен, то специалист не будет выполнять очистку, а заменит его новым.

Основные признаки, когда необходим ремонт кондиционера

Периодически необходимо тщательно проверять кондиционер. Например, если у вас старый автомобиль, то кондиционер стоит проверять в сервисе каждые два года. Там они проверят, что компрессор, испаритель и расширительный клапан исправны, нет ли утечек.

Стоит помнить, что отсутствие профилактических мер в отношении фумигации автомобильного кондиционера приводит к загрязнению и, как следствие, повреждению установки. По этой причине, особенно перед сезоном, стоит записаться на прием в мастерскую на обслуживание автокондиционеров в Киеве, чтобы подготовить систему к периоду повышенной эксплуатации.

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