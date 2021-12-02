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пятница, 03 декабря 2021 09:10

Как получить деньги на новый телефон за несколько месяцев не переплачивая

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Человеческая жизнь полна различных соблазнов. Можно сказать, мы живем в эпоху, полную информацией и товарами, которая имеет множество плюсов и минусов. Когда дело доходит до смартфонов, каждый из нас хотел бы последнюю модель - независимо от производителя, но не у всех есть необходимое количество денег, чтобы купить то, что хочется. В этой ситуации может быть очень полезен кредит на год, что поможет вам сразу получить деньги, но платить за них позже. Но нужно помнить, что кредит не всегда будет лучшим решением. Мы дадим различные советы, которые помогут вам получить новую модель без кредита за несколько месяцев.

Создание сбережений

Накапливать деньги непросто. Это может быть особенно сложно для людей, которые по своей природе просто любят тратить деньги. Если вы не откладываете небольшую часть своего дохода на сберегательный счет, где эти деньги нельзя просто снять, то деньги, которые вы отложили в сторону, часто могут быстро исчезнуть сами по себе. Поэтому одно из решений - внести свои деньги на сберегательный счет, а после вы сможете снять эти деньги через пару месяцев.

Начни копить деньги! Большинство людей не обращают внимания на свои траты, и лишь очень небольшая часть их откладывает. Если вы отложите всего нескольких гривен, которые вам вернут в магазине в виде сдачи, то через пару месяцев у вас накопится довольно большая сумма денег. Может показаться: "Что вы можете накопить, откладывая такие небольшие суммы?", но со временем эта сумма может стать очень приличной.

Если сбор средств всё-таки не так успешен и вы не можете накопить всю необходимую сумму, то телефон в кредит без отказа станет отличным решением для покупки нового мобильного телефона.

Продажа ненужных вещей

Конечно, у каждого из нас дома есть что-то, что на самом деле совсем не нужно - будь то предмет одежды, может быть, пара туфель или ботинок, а для кого-то еще ненужная и не раз прочитанная книга, которую вы уже не прочитаете.

Совершенно очевидно, что в настоящее время растет популярность рынков подержанных товаров в различных группах социальных сетей и Интернет-сайтов, предлагающих продать ненужные вещи тем, кто может извлечь из них выгоду. И, конечно же, вы также получаете деньги, которые помогут вам приобрести новый телефон.

Если Вы не можете получить все деньги, необходимые для покупки телефона, продавая свои вещи, то хорошим вариантом может быть кредит онлайн на 365 дней. Конечно, если ваша кредитная история не блестящая, вам, возможно, придется взять кредит с большими просрочками. Есть вероятность, что получить екстра гроші можно преодолев определенные трудности, но помните, что нет ничего невозможного. Попробуйте заполнить заявки у нескольких компаний, и не исключено, что вы получите желаемую модель телефона уже сегодня.

Важно добавить, что если человеку очень хочется чего-то от души, со временем это сбудется. Поэтому не переставайте мечтать, ведь мечты имеют свойство сбываться!

Ekstragroshi предоставляет бесплатную информацию о финансовых продуктах и услугах, не является финансовым учреждением и не выдаёт кредиты.

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Дата
03
декабря

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