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Как онлайн организовать отдых с АНЕКС Тур

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Цифровые технологии не заменили турагентов. Они ускорили общение с туристами, сделали подбор тура максимально оперативным, информативным и прозрачным. На официальном сайте компании "турагентство АНЕКС Тур" - выбирайте отдых для себя и родных прямо сейчас.

  Как онлайн организовать отдых с АНЕКС Тур
Как онлайн организовать отдых с АНЕКС Тур

Чем отпуск с АНЕКС Тур отличается от самостоятельной поездки

На первый взгляд все просто: есть онлайн-агрегаторы отелей, билетов, страховок, гидов. На практике график заполняемости отеля не совпадает с полетной программой компаний, сложно рассчитать маршрут с переездами и трансфером, гид просит за услуги половину отпускного бюджета.

Опасен овербукинг — когда отель превысил расчетное количество гостей. В этом случае приоритет полностью оплатившим путевку пакетным туристам. Оплатившим аванс на счет агрегатора отказывают в поселении, приходится в авральном режиме искать другое жилье.

Топ-10 преимуществ путешествовать с АНЕКС Тур:

1. Стоимость проживания перелета, страховки и трансфера в цене тура.

2. Овербукинга нет: заполненный отель — в стопе.

3. Свободные места на авиарейсы контролируются в режиме реального времени.

4. Заключены договора с отелями, оптом забронированы номера разной категории до начала сезона.

5. Заключен договор с местной принимающей стороной — каждый турист получает поддержку отельного гида – экскурсии, вопросы по номеру, контроль обратного трансфера.

6. Сотрудники компании регулярно в инфотурах сравнивают условия сотен гостиничных комплексов, оценивают состояние пляжей, номеров, территории, ресторанов, сервиса.

7. Менеджеры быстро подберут тур молодоженам, семье с детьми и бабушками.

8. АНЕКС Тур предлагает пакеты с собственными чартерными авиарейсами.

9. Компания славится своими ранними вылетами, и поздним возвращением: так туристы проводят на экзотических курортах максимум времени.

10. Онлайн-оформление занимает несколько минут.

Выбор тура онлайн на сайте АНЕКС Тур

В любое время суток зайдите на сайт турагентства. Укажите в форме поиска страну, даты, длительность отпуска. Укажите оптимальный тип питания. Если в планах длительные экскурсии, поездки в горы, на термальные источники, походы — выбирайте завтрак или завтрак и ужин. Планируете отдохнуть на территории отеля — ультра и все включено. Укажите количество гостей.

 

Изучайте онлайн-табло туроператора АНЕКС Тур, выбирайте лучшие предложения:

• название отеля, категория номера и вид, тип питания;

• краткое описание отеля — расположение, услуги, пляж, концепция;

• дата, продолжительность, доступность мест на рейсе;

• цена в режиме live.

Совет: Не ограничивайтесь отелями уровня 5* - согласно гостиничным стандартам звезды присваивают не за чистоту и разнообразное питание, а за набор определенных опций. Если вам не нужен в отпуске конференц-зал, личный батлер 24/7 и теннисный корт – обратите внимание на отели уровня 3-4*.

Горящие туры в Египет, ОАЭ и раннее бронирование Турции

Надеяться на скидки перед вылетом в Египет не стоит, особенно жителям в регионах. В этом сезоне у туристов мало времени на раздумье – поток туристов из России и стран Европы спровоцировал высокий спрос в безветренные бухты и отели с хорошим сервисом. Тренд 2021 года: чем ближе вылет – тем цена выше. Если на сайте есть отметка "мало мест" - принимайте решение незамедлительно, или тур выкупят конкуренты.

Раннее бронирование помогает спланировать отпуск без спешки и экономит до 30% стоимости тура. Лучшие отели Турции уже в продаже: высококлассные гостиничные комплексы 16+, семейные с аквапарками, на первой линии, с ультрасервисом.

 

Прямые рейсы с АНЕКС Тур в Доминикану, Мексику, Мальдивы

Никаких стыковых рейсов и утомительных пересадок. Зима – лучшее время отдыха на курортах Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Компания предлагает выгодные туры в отели с системой все включено на лучших пляжах Занзибара, Мальдив, Мексики и Доминиканы. Пока мир не очнулся от карантина – есть шанс исполнить мечту по доступным ценам.

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