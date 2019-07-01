Как обеспечить родителям достойную старость

По статистике каждый пятый украинец попытался работать за границей, либо постоянно занят на украинской работе. Многие решаются на переезд с семьей в другую страну. Но возникает вопрос: как быть со старенькими родителями, которые зачастую не хотят покидать родную страну? Или вы живете в городе в тесной квартире, а за вашими близкими с отдаленного села надо ухаживать. И встает дилемма, ведь в квартире жить негде, а оставить стариков в одиночестве не хочется.

В Киеве есть замечательный пансионат для пожилых людей "Life-House". Например, в Германии, чтобы попасть в такой дом надо еще и записаться в очередь. По всему миру строят новые дома для пожилых людей.

Пансионат для пожилых людей "Life-House" может обеспечить временное или постоянное проживание

Как работает дом престарелых?

Прежде чем попасть в такой дом следует уточнить наличие свободных мест, обсудить условия проживания родственника и состояние здоровья. В дом "Life-House" также принимают людей, которые перенесли инсульты или инфаркты и не могут самостоятельно передвигаться. Квалифицированные работники окажут помощь таким людям и при необходимости постоянно будут рядом. А для перевозки предоставят специальный транспорт. Пансионат — не закрытая территория. Люди чувствуют себя свободно и могут покидать территорию в любое время.

Какие условия проживания?

В пансионате есть номера на любой вкус. Для разговорчивых людей комфортно будет жить в четырехместном номере. Для семейных пар предусмотрены двухместные, а для людей, которые хотят поменьше внимания, есть одноместные номера.

Какая стоимость проживания в пансионате?

Цены в доме престарелых от 8 до 15 тысяч гривен. Сюда входит питание и медицинский уход, уборка комнат, стирка и организация досуга. Все номера оборудованы удобными кроватями с ортопедическими матрасами, телевизорами, кондиционерами.

Пансионат для пожилых людей "Life-House" может обеспечить временное или постоянное проживание

На какое время можно привезти пожилого человека?

Это может быть временное пребывание начиная от двух недель, месяц или на постоянное проживание. Специалисты помогают справиться с переломами шейки бедра, тяжелыми травмами, реабилитация после инсульта или инфаркта, уход за инвалидами. При необходимости специалисты центра могут организовать дополнительную консультацию с врачами. Профессиональные сиделки постоянно находятся в центре и контролируют состояние всех подопечных. К тому же, постоянное общение между собой, хорошо оборудованная ухоженная территория и позитивное общение повысят иммунитет вашего близкого человека. Подарите родителям достойную и счастливую старость.