Как обеспечить родителям достойную старость

 
Ексклюзивы
1/5
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1314
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1395
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3250
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2097
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 684
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1557
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24750
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3816
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 7020
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 369
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1557
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1503
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2133
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11142
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 июня 2019
Просмотров: 1584
Дівчата з Чорнобиля
– Ну хіба ж не дури, глянь, – приятель Вітька тицяє мені під носа побитий смартфон LG. Там у павутинні екранних тріщин фото ...
понедельник, 01 июля 2019 12:15

Как обеспечить родителям достойную старость

  Комментировать

По статистике каждый пятый украинец попытался работать за границей, либо постоянно занят на украинской работе. Многие решаются на переезд с семьей в другую страну. Но возникает вопрос: как быть со старенькими родителями, которые зачастую не хотят покидать родную страну? Или вы живете в городе в тесной квартире, а за вашими близкими с отдаленного села надо ухаживать. И встает дилемма, ведь в квартире жить негде, а оставить стариков в одиночестве не хочется.

В Киеве есть замечательный пансионат для пожилых людей "Life-House". Например, в Германии, чтобы попасть в такой дом надо еще и записаться в очередь. По всему миру строят новые дома для пожилых людей.

  Пансионат для пожилых людей "Life-House" может обеспечить временное или постоянное проживание
Пансионат для пожилых людей "Life-House" может обеспечить временное или постоянное проживание

Как работает дом престарелых?

Прежде чем попасть в такой дом следует уточнить наличие свободных мест, обсудить условия проживания родственника и состояние здоровья. В дом "Life-House" также принимают людей, которые перенесли инсульты или инфаркты и не могут самостоятельно передвигаться. Квалифицированные работники окажут помощь таким людям и при необходимости постоянно будут рядом. А для перевозки предоставят специальный транспорт. Пансионат — не закрытая территория. Люди чувствуют себя свободно и могут покидать территорию в любое время.

Какие условия проживания?

В пансионате есть номера на любой вкус. Для разговорчивых людей комфортно будет жить в четырехместном номере. Для семейных пар предусмотрены двухместные, а для людей, которые хотят поменьше внимания, есть одноместные номера.

Какая стоимость проживания в пансионате?

Цены в доме престарелых от 8 до 15 тысяч гривен. Сюда входит питание и медицинский уход, уборка комнат, стирка и организация досуга. Все номера оборудованы удобными кроватями с ортопедическими матрасами, телевизорами, кондиционерами.

  Пансионат для пожилых людей "Life-House" может обеспечить временное или постоянное проживание
Пансионат для пожилых людей "Life-House" может обеспечить временное или постоянное проживание

На какое время можно привезти пожилого человека?

Это может быть временное пребывание начиная от двух недель, месяц или на постоянное проживание. Специалисты помогают справиться с переломами шейки бедра, тяжелыми травмами, реабилитация после инсульта или инфаркта, уход за инвалидами. При необходимости специалисты центра могут организовать дополнительную консультацию с врачами. Профессиональные сиделки постоянно находятся в центре и контролируют состояние всех подопечных. К тому же, постоянное общение между собой, хорошо оборудованная ухоженная территория и позитивное общение повысят иммунитет вашего близкого человека. Подарите родителям достойную и счастливую старость.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как обеспечить родителям достойную старость». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

Арестовали украинского правозащитника

Поляк застрелил украинского студента

Другу дружину короля привселюдно стратили

Нашли лекарство от болезни путешественников

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 110854
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 62823
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
15
 Просмотров: 42903
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ 1 Просмотров: 21241
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 17308
Новости компаний
Metalcut Pro- ваш главный партнер по металлообработке
Metalcut Pro- ваш главный партнер по металлообработке Просмотров: 18
Мебель для всей квартиры от компании Redlight
Мебель для всей квартиры от компании Redlight Просмотров: 90
Впечатления Дани Вегас от обучения в автошколе "Киев"
Впечатления Дани Вегас от обучения в автошколе "Киев" Просмотров: 36
Отдых с бассейном под Киевом в Wish Family Space
Отдых с бассейном под Киевом в Wish Family Space Просмотров: 117
Сколько сейчас стоит построить дом в Украине?
Сколько сейчас стоит построить дом в Украине? Просмотров: 3942
Больше всего комментируют
10
"Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным"
9
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
6
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
4
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
3
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
Голосов: 3674
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua