Как 28 лет оставаться лидером на рынке корпусной мебели — опыт ООО "СТЕРХ"

"СТЕРХ" производит шкафы и гардеробные премиум-класса, эргономичные дизайнерские кухни, зеркальные фасады с рисунками, офисную мебель, детские

В августе 2020 года мебельная компания "СТЕРХ" отмечает грандиозное событие — 28 лет своей деятельности! В связи с этим компания проведет ряд закрытых мероприятий, а также презентует новый дизайн мебели в соответствии с европейскими стандартами качества.

Помните нашумевшую рекламу шкафов-купе "СТЕРХ" с Веркой Сердючкой? В начале 2000-х название компании было на слуху у каждого. "Красота — страшная сила, если у СТЕРХА что-то купила", — произносит героиня, любуясь своим отражением в зеркальном шкафу.

С даты основания в 1992 году и по сей день компания производит качественные шкафы-купе на заказ. Команда "СТЕРХ" стала первопроходцем в этой нише и за 28 лет зарекомендовала себя в качестве настоящих экспертов.

Со временем ассортимент предлагаемой мебели значительно увеличился. Сегодня "СТЕРХ" производит шкафы и гардеробные премиум-класса, эргономичные дизайнерские кухни, зеркальные фасады с рисунками, офисную мебель, детские и др.

Итак, август объявляется месяцем "СТЕРХ". Информация о запланированных мероприятиях будет опубликована на страницах компании в Facebook, Instagram. Подписывайтесь, чтобы не пропустить:

• Уникальная закрытая презентация кухни – революционный дизайн-2020

• Персональная консультация по вашему проекту от эксперта-профессионала

• Уникальные подарки для взрослых и детей

Несмотря на сложные экономические условия, компания "СТЕРХ" занимает уверенные позиции среди лидеров украинского рынка по производству мебели и предлагает заказчикам инновационные решения в дизайне.

Настоящий секрет успеха основан на твердых принципах компании: использовании современного оборудования, скорости производства, высокопрочных и эксклюзивных материалах, гарантии до 10 лет и отменном клиентском сервисе.

Фирменные шоурумы "СТЕРХ" приглашают посетителей лично убедиться в вышесказанном!

Идеальный график: без выходных и обедов — все для удобства клиентов!

Контакты:

(044) 22 44 888

sterh.ua

г. Киев, пр. Победы, 107