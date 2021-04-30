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пятница, 30 апреля 2021 13:48

Качественный ортопедический матрас - гарантия крепкого, здорового сна

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Приблизительно треть жизни человек проводит во сне. Можно смело утверждать: качественный, здоровый ночной отдых необходим. Насколько хорошо человек сможет высыпаться, определяется различными факторами — некоторые не поддаются нашему влиянию, другие вполне возможно контролировать. К основополагающим критериям, влияющим на крепкий, здоровый сон, относится комфортное спальное место.

Независимо от того, на какой кровати, диване или кресле спит человек, вполне по силам для каждого обеспечить идеальное спальное место. Хорошим подспорьем в этом вопросе окажутся недорогие ортопедические матрасы, которые доступны по цене и гарантируют комфортный, крепкий, здоровый сон. Многие производители предлагают в Украине широкий ассортимент ортопедических матрасов — каждый человек сможет подобрать ту модель, которая будет оптимальной для него.

 

Выбор ортопедического матраса: 3 важных критерия

У некоторых людей разбегаются глаза, когда они рассматривают витрины магазинов или каталоги интернет-сайтов, на которых представлены матрасы. Часто возникает закономерный вопрос: какая модель окажется подходящей лично для меня? Чтобы разобраться, предлагаем обратить внимание на 3 важные критерия:

1. наполнитель;

2. габариты;

3. стоимость.

 

При выборе модели матраца, первостепенное внимание стоит обращать именно на наполнитель — от него, преимущественно, зависят ортопедические характеристики спального места. Производители часто используют различные материалы для наполнения своего изделия, их основным предназначение является поддержание тела человека в анатомически правильном положении. Условно все матрасы делятся на пружинные и беспружинные, дополнительно применяются и другие наполнители — войлок, кокосовая койра, пр. Рекомендуется, избегать слишком мягких матрацев, так как их ортопедические свойства минимальны.

Вторым важным критерием являются размеры — важно, чтобы они оптимально соответствовали габаритам кровати. Так, спальное место будет удобным, комфортным, долговечным.

Для многих людей важным фактором является цена. Подбирая ортопедический матрас, хорошо искать баланса между качеством, комфортом, стоимостью. В интернет-магазине "Табуретка" можно матрасы купить по доступной стоимости, безупречного качества!

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